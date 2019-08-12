約翰遜面臨不信任動議　英女王會否捲入憲制危機？

英國再度陷入憲制危機的邊緣。不惜無協議脫歐的前外相約翰遜（Boris Johnson）拜相後，脫歐談判停滯不前，10月31日的期限愈漸逼近，一旦屆時仍未達成共識，英國將以無協議方式脫歐，經濟風險將無法估量。此亦有可能觸發憲制危機，因為國會較早前已表決反對無協議脫歐。工黨為首之反對派聲言會發動不信任動議倒閣阻止約翰遜，而若約翰遜拒絕交出相位，則再會觸發另一場憲制危機。

英國走上今日越走越偏的道路，幾乎早可預見。自2016年脫歐公投後，時任首相卡梅倫黯然下台，接任的文翠珊本屬一名留歐派，在脫歐立場也是一名實幹型的領袖，提出「脫歐就是脫歐」，承諾在任內兌現公投結果。然而在三年多的首相生涯中，文翠珊一直不能擺平黨內激進疑歐派更全面地脫離歐洲事務的主張。其中間落墨的方案，既不能討好黨內右翼，又不能推銷給反對黨。結果時間燃燒了三年，脫歐進程依然是原地踏步。

留歐派示威者嘲笑約翰遜是「小丑」。（路透社）

三年毫無成果，也令國內留脫兩派運動再度升溫。適逢英國在本年五月未能如期脫歐，結果仍須參與歐洲議會選舉。選舉被塑造為2016年後的第二次脫歐公投，主張硬脫歐的脫歐黨以及主張留歐的自民黨皆報大捷，得票甚至高於兩個仍堅持軟脫歐的傳統大黨保守黨及工黨，更加削弱本來已遭受黨內連番逼宮的文翠珊軟脫歐立場，成為其駱駝上的最後一根稻草，選舉當天宣佈將捲席而歸。

爾後的故事已經不能再受控制之內。脫歐黨的勢如破竹與保守黨的奇恥大敗，逼使保守黨再向右轉，本在黨內已是眾望所歸的約翰遜更加是穩坐釣魚船，而這艘船卻是隨10月31日死線滴答滴答的逼近，正朝向無協議的深淵緩行。沒有人知道深淵後的世界為何，但似乎不少英國人已吸了一口氣，向此勇敢的新世界進發。

留歐派也不甘示弱，勢要阻止一場「大災難」發生。反對派已明言將發動不信任動議，企圖把約翰遜扳下台。不過此要通過仍須保守黨中的軟脫歐派倒戈方能達成。而且約翰遜內閣一旦倒台便要重新大選，當中或對這些保守黨議員的連任機會不利，究竟不信任動議可否闖關成功，實在成疑。就算果真重新大選，選舉活動亦將花上五周時間。加上重新與布魯塞爾談判之工作等，亦令已時日無多的議程更為緊張。

英國脫歐：無協議脫歐或為英國帶來物理短缺的局面，甚或影響倫敦金融中心地位，惟首相約翰遜卻不斷強調硬脫歐的可能性。（Reuters）

英媒亦擔心一旦約翰遜拒絕交出相位，或引發十七世紀英國內戰以來最大憲政危機。根據2011年《定期國會法》，此可能要動用到英女王行使一直只是禮節性的權力，親自邀請通過下議院信任動議的政治領袖組閣。毋怪英媒早前爆出英女王曾私下表示對當今政治人物失望透頂，指他們治國無能，有王室不滿被牽涉入黨爭之意。有傳王室內閣秘書長塞德威爾會正式去信各黨領袖及資深國會議員，警告他們勿將女王拖入脫歐問題。

脫歐烈火已燒到英國全國上上下下每一個人身上，無論是皇親貴胄還是販夫走卒，也不能妄想逃得過這漩渦之中。當初管治者以因循守舊的方式以為可輕鬆解決如此複雜的難題，當中又有野心家極力撥火，嘗試在民憤之中撈取政治資本，還有多年來只服務少數精英的政經制度，將抑壓已久的民怨在脫歐上來一次總爆發。英國今天的種種亂局，執掌權力和財富的人，須負上最大的責任。