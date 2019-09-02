暴力抗爭不會換來好的結果

在過去的周末，暴力再次充斥這個城市。投擲汽油彈、縱火、投擲磚頭、丫叉彈射……激進示威者訴諸暴力，能換來什麼？

首先，暴力抗爭會為他們自身帶來傷害。當示威活動危害社會秩序或安全，例如在鬧市街頭縱火時，警察不可能不執法。毋庸置疑，警察的執法手段存在不當之處，武力過度，但難道警察專業地使用適當程度的武力時，暴力示威者就不會受傷嗎？只要示威者拒捕、以暴易暴等，硬碰硬的結果必然是有人受傷。

其次，暴力抗爭會為他們自身帶來刑事後果。過去一輪暴力示威，涉嫌觸犯的刑事罪行包括縱火、刑事毀壞、襲警、非法集結等。即使不控以嚴苛的暴動罪，單是上述幾項罪名，都足以令示威者要在監獄中度過數年光陰，這是我們希望看見的嗎？

第三，暴力抗爭帶來對別人的傷害。首當其衝的，當然是警務人員。社會猶記得7月1日他們聲稱砸破立法會玻璃並非暴力，因沒有傷及任何人，但現在已經再沒有人能為示威者的暴力開脫。他們的行徑傷害了多名警察已是不爭的事實，即使出於政治訴求，也不能夠為此等暴力提供道德上的開脫。

或許推崇「勇武」的示威者會說，暴力示威可以揭露警隊「醜陋」的一面，但那只是沒有說服力的藉口。大多數人對警隊自有評價，而無可否認的是，維護社會秩序是警隊的天職，如果警隊中有害群之馬，社會不會看不見，警隊在這場運動中出現的執法問題也須獲正視，並通過改革各種相關機制來亡羊補牢。《香港01》就提出應該將監警會完全脫離警隊，由一個獨立機構負責，就好像廉政公署（ICAC）那樣。但也不要忘了，當暴力失控，要求警方做好本份維護法紀的呼聲只會益加強烈，無止境地挑戰警隊，實屬無謂和不智。

「勇武派」愛說「是你教我們和平遊行沒用的」，但細想一下，暴力示威就真的有用嗎？（羅國輝攝）

「勇武派」愛說「是你教我們和平遊行是沒用」。可是，難道暴力示威有用嗎？在廣大「和理非」遊行三兩次後，示威者便認定和平遊行沒用，那麼為什麼他們不能用同樣的準則，看清楚暴力衝突後，其實只會換來多人受傷、被捕和被起訴，甚至政府的強硬姿態一再升級，最終離大和解及徹底改革的目標更遠了。

當改變社會的目標一時間難以實現時，訴諸暴力甚至戀戰，是示威者極大的引誘。但再難也好，為了這個城市、包括「勇武派」年輕人着想，我們必須克服暴力升級的誘惑。