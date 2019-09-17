房委會擬抽查公屋輪候者資格　盡顯治標不治本惡習

公屋輪候時間屢創新高，有消息指房委會提議於2020年第四季起，抽查公屋輪候者的入息及資產，預早篩走不合資格的申請者，並縮短其恢復申請的時限及次數。房委會過往多次以行政程序縮減輪候公屋人數和時間，惟未能成功，首次配屋時間高達平均5.4年，證明基層對公屋有「剛性需求」。政府與其挖空心思粉飾數字，更應從根本治問題，尋找地皮興建公屋，讓廣大申請者早日上樓。

消息指，房委會擬推新機制，輪候公屋逾2.5年而未來一年內，尚未到達詳細資格審查階段的申請者，會隨機抽選5%至10%，要求他們申報是否仍合資格。（資料圖片）

根據規定，公屋申請者由提交申請至簽訂租約當日，須符合入息及資產資格，但實際情況往往是，申請者在編配公屋單位前不久，才需接受房委會的詳細資格審查會面。過去五個財政年度，約14萬名申請者接受詳細資格審查，2.51萬宗個案被取消資格，當中1.06萬宗是因為申請人沒有出席會面，5,840宗的入息或資產額超標。

按現時規定，被取消申請的個案會被凍結半年；半年期滿後，申請人可在隨後一年半內提出「復活」，即恢復申請。在上述5,840宗超標個案中，多達5,750宗獲恢復申請；再次審查資格時，當局以其過去半年的入息及資產為準。換言之，申請者即使首次超標，仍有望在二次輪候時獲編配單位。

消息指，房委會認為取消資格個案為數不少，認為可以及早處理篩走，以更準確計算輪候宗數。建議包括在2020年第四季起，在輪候公屋已滿兩年半，而未來一年仍未達輪候配房階段、需詳細審查階段的申請者中，隨機抽查5%至10%，自行申報是否仍符合資格。此外，當局考慮規定「復活」只得一次機會，並在以下方案二擇其一：凍結期維持半年，申請資格「復活」期限縮至半年；或凍結期延至一年，並於隨後一年內申請「復活」。

房委會考慮修改公屋輪候安排，計劃於2020年第四季實施。

公屋輪候時間愈來愈長，當局若想剔除無意繼續申請公屋者，抽查措施尚算合理。然而，若以此試圖擊退申請者，以在數字上縮減公屋輪候年期，無疑是治標不治本，而且一定會弄巧成拙，加深基層生活窘迫。

第一，現時輪候公屋時間動輒四、五年，申請者可以在輪候較後時間才顧慮入息限額，新機制對申請者有多一重影響：申請者或要提早「變招」減少收入，等於壓縮生活開支和儲蓄能力。

第二，公屋入息限額的檢討飄忽，加入抽查機制，會令申請者無所適從。一般而言，申請者可能隨通脹加薪；但另一邊廂，過往五個年度，三人家庭的限額在2016/17至2018/19年度沒有調整。雖然房委會在檢討年度機制時，已經考慮最低工資、薪金、通脹和開支狀況，但觀其幅度變化飄忽，當局仍有空間改善入息計算方法；申請者亦容易出現有時超標有時符合標準的情況，不利評估資格。

2013/14至2019/20年度公屋申請入息限額。

更重要的是，當局縱然想篩走不合資格申請者，即其入息或資產已超門檻、並非最需要公屋的市民，但現實是樓價早已嚴重脫離正常水平，而政府的資助房屋定位不當，超出限額仍有實際公屋需要的基層市民若因抽查而被剔出輪候冊，便要留在殘酷的私人租屋市場，忍受高租金和惡劣的居住環境，無法見到改善生活的曙光。

其實房委會早已祭出各項行政措施，試圖壓低申請人數和年期，但不少予人漠視民間疾苦之感。例如，「平均輪候時間」沒有計入等候第二、三次編配單位時間，有取巧之嫌，而當局利用配額及計分制區分單身和非單身申請隊伍，並且大幅限制非長者單身人士編配的次序，則沒有顧及現今家庭結構轉型。新建議可謂「一脈相承」。

房委會每次公布公屋輪候數字，均令政府難堪。但是，以行政手法減低表面數字，其實無助解決房屋問題。私人市場無法提供有尊嚴、可負擔的單位，政府更有責任規管樓市及增加供應資助房屋，助市民實現安居需求。政府在修例風波後既然覺悟，決意處理房屋問題，便須直搗根源，透過收地等方法廣建公營房屋，令廣大有需要的市民早日上樓，而非扭盡六丑趕走有需要的申請者。