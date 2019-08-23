公屋聯會倡房策三招　惟忽略關鍵問題

修例風波導致社會動盪，公屋聯會倡港府應推出重要房策，包括全面收回粉嶺高球場、續推土地共享計劃及資助市民於私人市場置業等，藉解決市民置業安居問題，紓解社會矛盾、修補撕裂。但房屋問題之所謂深層次矛盾，在於城市發展過分傾斜向既得利益群體，普羅市民安居權益因而被剝削，如所謂重要房策無從撼動如此利益閞係，深層次矛盾只會繼續牢不可破。

「租金貴、上樓耐、置業難」 並非深層次矛盾的全部

政府早前宣布一系列派糖政策，主要以「撐企業」及「紓民困」為主調，政策離不開小修小補的措施，如重推公屋免租，為低收入公屋戶代繳一個月租金。公屋聯會認為此舉未助解決香港「租金貴、上樓耐、置業難」的深層次問題，倡議政府在新一份《施政報告》中推出更積極、果斷的措施。

為解決資助出售房屋單位數目不足問題，公屋聯會建議，可資助白表人士三成樓價。（資料圖片）

就此，公屋聯會建議政府全面收回粉嶺高球場，並以高密度發展提供更多公營房屋；繼續執行土地共享計劃，確保未來各類公營房屋供應；提供不同協助置業的資助措施，如放寬首次置業人士的按揭貸款規定，還把現時購買住宅最多承按九成的規定伸延至售價600萬元以下的物業，以及推出先導計劃，為白表人士購買私樓物業提供不高於其樓價三成的資助。

解決深層次矛盾需要更大魄力，如此判斷固然無錯，然而具體上該如何實踐，公屋聯會的答案未盡人意。居住成本過高、市民無法安居樂業無疑是香港社會的結構性問題，惟只是深層次矛盾的表徵，其癥結始終在於小撮既得利益群體持續凌駕公眾利益，以致市民福祉從來不成城市發展的最大考量。以收回粉嶺高球場爭議為例，縱然社會對全面回收球場的訴求清晰無誤，香港的精英階層卻為一己利益群起反對，政府在強烈的民意壓力下，最後得出局部發展這般四不像的方案，避免影響既得利益。由此可見，在住屋問題背後同樣牽涉社會公義，政府若要根治此深層次矛盾，全面收回高球場是展示其誠意的上佳之舉，向社會證明香港未來發展不容再由少撮人利益牽着。

招國偉倡政府推大房策挽人心。（資料圖片）

土地共享 必須休矣

然而，公屋聯會的其他倡議卻是教人費解。以土地共享計劃為例，港府向來容讓地產業主導城市發展，同時盡量減少干預土地房屋市場，所修成的惡果正是令房屋市場脫離理性，住宅物業已變質成供炒賣投機的工具，有產者或可藉房產升值上流，大量無產者卻因住屋成本脫彊而流離失所。最大的得益者是地產財團，其霸權不但主導本地的房屋發展，更是一直蠶食着市民的勞動成果。這些地產商多年於囤積居奇，購買及閒置大量寶貴的農地資源，政府不但沒有採取措施懲治此等自私行為，現竟以公帑誘使發展商發展農地，正是再次顯示出地產霸權如何發揮得淋漓盡致。此等不公的發展模式和權力關係，不正是亟待糾正的深層次矛盾嗎？

土地共享的建議短視，甘願重啟公私合營此潘多拉的盒子，不但與附和地產商利益無異，更是有與民為敵的觀感。「01觀點」曾指出，公私合營始終既存在公共與商業利益的根本矛盾，亦難以釋除官商勾結疑慮。在目前如此繃緊的政治氣氛下，此舉絕對無助社會緩和局勢、癒合撕裂。公屋聯會若果真希望適當利用閒置農地，同時能夠解決社會深層次矛盾，理應建議政府以《收回土地條例》向地產商購下土地發展，並且正式宣布公私合營的念頭已「壽終正寢」。

土地共享先導計劃需押後。（資料圖片）

房策改革 別再走回頭路

另外，公屋聯會建議政府資助市民置業，同樣無助克服深層次矛盾，鼓勵城市續以置業為本的方向發展。樓市熾熱，社會本就不應該慫恿政府，輔助未能負擔樓價者勉強入市，令他們蒙受不必要的財政風險。縱然在修例風波下，6月的樓價指數亦高於年初水平，政府實無道理以資助鼓勵更多市民上車。歸根究柢，如要克服有關房屋發展的深層次矛盾，政府必須突破置業為本的房屋發展模式，容許市民在買樓以下亦有可負擔、適居的住屋選擇，好讓「住屋歸住屋，投資歸投資」，市民毋須再將兩者捆綁一起。「01觀點」一直倡議政府重設租務管制、興建中產公屋，正是強調提供可負擔租住房屋的需要。

種種倡議，箇中關鍵始終在於政府願否撼動既得利益者，敢於推動結構性改革。如政府欲撫平撕裂缺口，就必不能夠走上回頭路，而要矢志不移除去不公的既得利益結構。