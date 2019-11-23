政治素人空降區選　讓他們鍛煉多四年

這一次區議會選舉很重要，香港市民需要用選票證明自己是理性的，不會情緒化地或以報復心情來決定支持對象。政治不是一朝一夕，必然是細水長流的工作，將政治激情化，或將投票作為發洩的動作，都是不恰當的。香港市民在這一次反逃犯條例修訂引致的衝突裏已經付出了很多，不應該再將區議會犧牲掉。相反，經過這幾個月的騷亂，區議會應該成為大家回復理性的最佳路徑。

這一次選舉的一大特點是6月之後出現了一批政治素人，他們也許經歷過百萬人遊行和多次衝突，認為要通過區議會選舉來懲罰被他們視為政府分身的建制派。指責建制派是政府的分身有其合理性，但因此而「懲罰」他們所屬的區議員，就有點兒牽強。要取代任何區議員，道理只能是他們沒有做好分內工作，或者有更佳的區議會代表。因為「身份」問題就隨便找個人替代，實屬不智。這種觀點同樣可以應用到民主派現任議員身上，一些思想偏激的人認為他們沒有站到抗爭最前線，甚至沒有「保護好」勇武派，所以也要被取代。用如此衝動的想像左右自己的投票決定，毫無理性可言。

這次選舉的一大特點是6月後出現了一批政治素人，他們也許經歷過百萬人遊行和多次衝突，認為要通過區議會選舉來懲罰被他們視為政府分身的建制派。（資料圖片／余俊亮攝）

這幾個月，眼見許多年輕人充滿熱血地走上街頭抗爭，許多市民深受感動。但隨着暴力衝突不斷發生，大家也清楚看到一時衝動會帶來什麼代價。如果跟隨着年輕人的衝動，把自己的選票當作發洩工具，就更是無厘頭。我們相信，除了一些個別案例，所有突然參選的空降素人都不應該是這次區議會選舉裏值徥大家支持的對象。區議會服務於社區，我們樂見有抱負的新人為社區發展帶來新的想像與主張，但不應是在選舉到來時才突然「關心」。所以，對於空降素人，我們鼓勵他們持續紥根社區，專注改善民生，讓選民看得見也體會得到他們的努力，用行動證明自己具備作為區議員的工作能力。四年之後，大家可以再次審視是否應該將選票投給他們。

區議會服務於社區，我們樂見有抱負的新人為社區發展帶來新的想像與主張，但不應是在選舉到來時才突然「關心」。（資料圖片）

許多現任區議會議員都能夠積極參與社區工作，選民應以他們的表現衡量是否繼續支持。在當前極度政治亢奮的社會氛圍下，他們甚至更應該繼續獲得支持。他們包括來自於民主黨、民建聯、工聯會、街工、民協、公民黨或新民黨、實政圓桌等不同政黨的參選人。也許有人會認為這種做法過於保守，我們的看法恰恰相反，經歷過近期極不正常的生活狀態後，社會主流聲音是重歸制度內謀求改變困局的方法，區議會選舉正是給大家一條凍毛巾抹抹面，大家應該冷靜下來，投出自己神聖的一票。

經過大起大落的幾個月，香港是時候平靜下來，市民應該共同思考如何使不容再拖延的改革上路。這次區議會選舉就是理性回歸的關鍵過程，我們深信香港人能理智地面對前路的選擇，而不是無止境地沉醉在社會對抗和衝突中。

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