【區議會選舉】重拾正軌　三方有責

區議會選舉今日（11月24日）舉行，如無重大事故，一般投票站投票時間為早上7時30分至晚上10時30分。本屆區議會選舉可謂近年、甚至是歷屆中最具特殊意義的一次。自反修例示威爆發以來，香港陷於動盪局面逾5個月，在這期間暴力橫行，無論對何人而言，絕非一段能輕鬆愉快的日子。即便在此艱難時刻，我們也一直強調各方應竭盡全力保障區議會選舉如期舉行，盡量不應該中止或延期。本屆區選象徵了社會重回政治體制內運作，是回歸理性的重要一步。政府、市民、甚至一些尚心存僥倖的暴力示威者，都有責任確保區選成功舉行。

在此混亂之時，我們明白「保區選」所需耗費的人力資源有多龐大，但區選是社會重歸理性，將示威帶來的社會變革動力轉化成制度變革力量的關鍵一環，政府無論如何都不應輕易放棄。所幸政府也展示出了一定決心，一直稱會盡力令區選順利舉行，也設立了機制應付票站一旦碰到暴力等突發事故該如何處理。在當前的社會氣氛下，區選可能碰到最大的意外是激進示威者阻撓選民投票，甚至破壞票站設施。政府當然有必要加強保安工作，令市民能安心到票站投票。政制及內地事務局局長聶德權曾指會加派警察、民安隊員以及消防員到票站，這都是適切的應變舉措，與此同時，政府還應做好部署，應對票站外的事故，避免選舉因堵路，交通被破壞等事故而受干擾。

11月24日區議會選舉當日，危機管理委員會將監察進行程況。（資料圖片）

此外，市民也應該盡公民之責盡力去投票，這既是為了自己，亦是為了香港整體。區議會主要職責是處理地區事務，不應成為搞「大政治」或作政治表態、甚至變相公投的場所。區選象徵市民重回機制、社會重拾理性，我們呼籲所有選民珍惜自己手上這一票。事實上，過往經驗顯示，區選不乏以數票定輸贏的情況，這在在說明每一張選票都很關鍵，積極投票選舉自己所認定可為社區、為香港社會帶來新生氣的議員，並在選後繼續發揮好監督角色，督促這些民意代表落實改善社區等政綱，是市民在推動香港社會改革中應該發揮的作用。

最後，我們也看到一部分心存僥倖的激進示威者或背後附和他們的人，在網上或其他輿論場地鼓吹以任何形式阻礙他人投票，包括暴力、威嚇，網上甚至流傳將長輩身份證收起或「剪爛」等手段。這些做法既可能犯罪，也有違民主精神。我們誠心希望區選能真正反映市民意向，任何人都不應該以任何形式的手段阻止或防礙任何陣營的支持者投票。香港需要的是一場堂堂正正的選舉。