【區議會選舉】黃藍二分並不理智　市民投票宜三思

區選在即，市民是時候運用寶貴一票，選出未來四年能為他們審議區政的代表。是屆選舉氣氛熾熱，不論是選民和參選者數目均是歷來新高，足見社會力求改革的意志，自然為社會樂見。但教人憂慮的是，近月風波將區選徹底政治化，市民投票的審則似乎再不參考候選人的質素、政綱，而是其「黃」或「藍」的政治標籤。「01觀點」多次指出，區議會乃為主責民生、社會資源管理事務的組織平台，市民須小心不要被意識形態所「綁架」，忽視其他區議員重要的素質，避免將選票所託非人，恨錯難返。

投票不可取決於意識形態

雖說民生即政治，但區議會的功能絕非如立法會般處理制定法律、監察施政等「大政治」，而是聚焦地區發展，處理民生及社區資源分配等事務，故區議會絕不應為政治意識形態鬥爭的場地，不論是參選人或選民亦不宜將政治議題過分放大，導致社會民生議題慘被「騎劫」，不利社區健康發展。

最近兩屆區選選舉氣氛熾熱，不但登記選民數字屢創新高，同時更有不少政治新面孔出選，挑戰地區「老大哥」，當中也有真心投入社區事務的新生代，既為選舉，也為地區發展帶來新氣象。本屆區選更是首次錄得零「白區」，即全港452個選區均無自動當選的情況，當中固然包含有人發動「反自動當選」運動等政治操作，但選舉中出現競爭，使選民可以比較選擇，也是件好事。

有人想將今年區選政治變成高度政治化，政治掛帥的候選人比比皆是。圖為去年區議會選舉選區分界公眾諮詢大會。

但教人擔憂的是，區選卻因政局變動愈見政治化，2015年區選正值佔中運動之後，當時開始有不少傘後組織打着獨立素人的旗號，挾一時無兩的民氣，嘗試「踢走」傳統政黨代表；如今修例風波，社會進一步按意識形態二元分立成「黃」與「藍」營，不少反建制參選人及選民正是以反「藍」為綱，目標為阻止更多「藍底」參選人贏得議席。

選舉不是非「黃」即「藍」

不少論者估計，修例風波將有助「黃絲」參選人的選情。問題是，這種由意識形態之爭造成的亢奮，並不必然有助選出最適合處理區政事務的代表。若選民只因門戶之別，寧願選出根正苗「黃」、卻不諳地區事務的參選者，亦不投票予扎根社區多年、具豐富地區服務經驗的「藍絲」，實屬荒謬。因一時政治氣氛刺激投票，卻選出尸位素餐，無心服務社區者，社會早於2003年區選後領教過類似的教訓，實在不應該重蹈覆轍。社會政治氣氛當然會影響選民投票意向，但市民求變，何嘗不與其選區代表庸碌無能有關？假如選民因政見之別，將選票投予將政治議題帶入社區，卻無心協助地區發展者，又如何推動改變，帶來具建設性的改革？

區議會選舉將於本月24日舉行。（資料圖片／羅國輝攝）

說到底，評定一個區議員能力的根本標準，仍在於他／她是否實實在紮根社區，做好地區服務，甚至推動區政改革。這些能力與年資當然不劃等號。正如前述，一直有不少區議員在缺乏競爭下自動當選，縱然看似經驗豐富，政績卻乏善可陳，不僅消極參與議會討論，甚至在平時也難覓蹤影，只在選戰前後才「蒲頭」。這種尸位素餐的人根本不配成為區政代表。在硬幣另一面，我們也可以看到一些沒有經驗的新人，在成為區議員後積極發揮應有角色，上屆便有幾名「傘兵」當選區議員後表現得好評，例如楊雪盈、鄘葆賢與徐子見等等，證明經驗可以累積，熱誠與能力才是做好區議員角色的根本因素，有志者必須願意認識與服務社區。

修例風波使本地現有政經體制的種種問題全面暴露，市民急切求變，希望運用選票能為香港帶來改革，但也正因為社會亟需改變，選民更應謹慎善用手上一票，選出最適合推動地區發展的代表。選民不應任由意識形態決定自己的投票選項，不要讓政治激情蓋過理性。