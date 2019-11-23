什麼人不符合出任區議員應有的品格和德行

今屆區議會選舉在香港身處逾半世紀以來最嚴重社會衝突的混亂時刻舉行，社會「群情激昂」下，有人政治掛帥，把選舉操作為「反政府」公投，也有一些擁抱偏激政治理念的人乘虛而入，試圖搶佔話語權。《香港01》一直認為，區議會負責社區管理，應專注民生事務，在香港走到社會轉型十字路口關鍵時刻的當下， 區議會更迫切需要「去政治化」，任何帶着政治投機心態，想要借這個舞台傳播不切實際或激進政治主張，或者就是社區治理的不良榜樣，都絕對不值得支持。

候選區議員有哪些具有明確的政治掛帥性質？其中一類是擅長搞社會抗爭的「政壇老手」，他們空降區議會戰場，但只一味叫嚷踢走「保皇黨」就想獲得支持，如梁國雄，這如何讓人相信他們是真心想搞好地區議題？空喊「光復香港、時代革命」、「五大訴求、缺一不可」等空泛口號的人，是另一類政治掛帥者，他們顯然以為可乘着「反修例」東風上位，讓這種臨時興起或投機者進入區議會，恐怕只會使議事廳淪為吵架場所，無法實踐應有角色。更危險的政治掛帥者是試圖借助挑動中港矛盾等民粹意識來營造個人影響力的參選者，甚至是打着「港獨」旗號的參選人。

空喊「光復香港、時代革命」、「五大訴求、缺一不可」等空泛口號的人，是另一類政治掛帥者，他們顯然以為可乘着「反修例」東風上位。（資料圖片／梁鵬威攝）

政治以外，一部分人在社會中樹立惡劣榜樣，如言行備受爭議的建制派人物何君堯，以及早前因在立法會搶女行政主任手機而被裁定普通襲擊、不誠實取用電腦及阻礙公職人員執行職務等罪名成立的民主黨成員許志峰。我們懷疑他們是否擁有從政者應具備的德行和品性，道理很簡單，若區議員其身不正，如何讓人信服，將一方安寧建設交付於他？除了在另一份名單提出認為不應該獲得選民支持的素人，我們亦列出一些我們認為不適合出任區議員的人選，希望大家考慮到香港的和平理性發展，投下符合香港整體利益的一票。

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