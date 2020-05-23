【港版國安法】恐慌之後　還得了解來龍去脈

北京周四（5月21日）公布全國人大將授權人大常委會制訂香港國家安全法後，社會充滿憂慮，甚至恐慌。當晚網民熱門搜尋「VPN」，意即擔心網上言論將被追究；翌日股市大瀉逾千點，即使考慮當中包括技術調整的成份，市場的整體情緒仍然是負面的。

香港人對《基本法》第23條本地立法也充滿疑慮，當北京替香港制訂國安法時，社會充滿憂慮及恐慌，完全是情理之中，意料之事。疑慮作為一種情緒，往往不會是完全理性，也不會是完全非理性，而是兩者夾雜。

每次出現政治恐慌，也會有人討論及搜尋移民。但現實是大部份人也沒有本錢移民，移民的門檻很高。故此不論因何事憂慮，也不論立場如何，香港人還得務實認識這次的立法，了解其來龍去脈。

《基本法》第18條是關鍵

根據《基本法》第2條，全國人大授權香港特區享有立法權，但雖然如此，人大常委會仍保留一定的立法監督權，包括根據《基本法》第160條及第17條，人大常委會可使不合乎《基本法》的法律失效；根據第18條，人大常委會也可在兩種指定情況下，在香港實施全國性法律。

根據第18(2)及(3)條，全國人大常委會可將非自治範圍的全國性法律列入《基本法》附件三，由香港特區公布或立法實施；根據第18(4)條，全國人大常委會可宣布香港進入緊急狀態，使中央人民政府可將全國性法律在香港實施。

今次全國人大授權人大常委會制訂香港國安法，就是依據《基本法》第18(2)及(3)條。國家安全屬於非自治範圍，例如涉及國安的《基本法》第23條屬於《基本法》第二章「中央和香港特別行政區的關係」，也如特首林鄭月娥周五（22日）發聲明表示「國家安全立法屬於中央事權，是無可置疑的」。

針對香港專門立法

有些人形容，今次做法是繞過立法會，但根據《基本法》第18(2)條，人大常委會將法例納入《基本法》附件三後，可選擇「由香港特別行政區在當地公佈或立法實施」，即是在程序上本來就不一定要經立法會立法，而是可以由政府直接公布實施。以往如《國歌法》等由立法會立法，因為那些法律針對的是全國實施，不少表述、字眼及規範也不適用於香港。但今次人大常委會針對香港的情況專門立法，據知已邀請逾20名法律學者參與草擬。

換言之，人大常委會不是可以任意對香港立法，而只能將非自治範疇的法律依照《基本法》第18條的規定納入附件三，採取相應而適當的程序；今次的法律亦不是將中國的國家安全法照搬在香港使用，而是就香港的情況另立專法。

這次的立法既不尋常，也觸及香港人的核心價值，且當下政治環境彌漫互不信任的氣氛，社會又怎會不憂慮？但香港的路要走下去，「一國兩制」要行穩致遠，所有人也不能止步於憂慮，更要積極認識當下格局及「一國兩制」的實施。