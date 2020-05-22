【港版國安法】廿三條延宕多年　政府無能害香港

就《基本法》第23條立法是香港的憲制責任，但香港政府自2003年後再沒有推動立法，任由缺口存在，很大程度上如今中央替香港立國家安全法的局面，也是由歷屆港府造成。

第一任特首董建華任內就《基本法》第23條立法，眾所周知，立法工作最終觸礁，引起社會極大爭議。然而，當年立法工作得不到足夠立法會議員支持是一回事，並不代表香港不需要或不應該就第23條立法。事實上，正如當年廣泛諮詢大律師公會等意見後政府一再修改草案，便說明了第23條立法是可以求同存異的，在充分保障香港人的權利下，就分裂國家、顛覆中央政府等行為立法禁止。

然而，自2003年的嘗試失敗後，歷任政府竟然由之任之，沒有再推動第23條立法工作，相當不負責任。曾蔭權沒有做，梁振英沒有做，林鄭月娥也沒有做，終成如今中央出手之局面。

中央周四（5月21日）公布「港版國安法」立法消息後，現任全國政協副主席的梁振英便公開表示，《基本法》第23條一直未能立法，而過去幾年香港形勢起了變化，需要國家安全法律禁止相關行為。但梁振英沒有說的是，香港目前沒有《基本法》第23條的相關法例，他也是有份造成。2012年其上任之初，時任律政司司長袁國強便對傳媒表示，梁振英明確向他指出任期內不需要就23條立法，再三保證第23條不在他五年的工作計劃之列。

2014年時任清華大學法學院院長王振民在北京研討會上提出應就《基本法》第23條立法，梁振英卻重申沒有計劃、沒有時間表立法，時任保安局長黎棟國稱，政府很多事情需急切處理，暫未處理第23條立法。

雖然梁振英任內多次表明第23條立法是憲制責任，例如2016年11月回應議員DQ風波時，他說，第23條「香港特別行政區應自行立法」的「應」，指香港有責任立法防止分裂國家、叛國等行為，「自行」則是指香港不採用全國性法律，故須自行立法。但實際上，他不但沒有推動立法工作，任內《施政報告》中，對第23條立法也是隻字不提。所謂憲制責任，他未曾履行。

至於現任林鄭月娥，她較梁振英算「積極」，例如在2017年及2018年首兩份《施政報告》中也指出，特區政府有憲制責任就《基本法》第23條制訂法例，以維護國家的安全，並謂政府會「審時度勢，謹慎行事」，「創造有利立法的社會環境」。但所謂創造環境，似口號多於實質工作。甚至到了去年的第三份《施政報告》，更乾脆不再提及第23條立法。林鄭在記者會中更承認，任期已屆一半，「要做另一場非常富有爭議性工作的機會實在是比較低，所以亦作出了這個表態」，等同放棄在這屆任期內立法。

政府一直以未是時候、爭議大為藉口推卻，責任，但為《基本法》第23條立法既是香港的憲制責任，也符合「一國」的需要及倫理，從來都不應該是「應否立」及「是否立」，而是「何時立」及「如何立」的問題。香港政府早應珍惜這個自主空間，主動展開討論及廣泛諮詢，甚至可借鑑當年的諮詢成果，在那基礎上完善法案，照顧市民在保障人權、自由上的憂慮，同時履行憲制責任。

如今中央替香港制訂國家安全法，誰的庸碌、無能是最大責任？答案不言而喻。