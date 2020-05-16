記者認證制度　四問記者協會

5月10日旺角警員涉嫌不當對待記者後，警方及建制派要求推行記者認證制度。記協為此一再反對，表示新聞自由將會隨之失去。記協周五（5月15日）發聲明，強調新聞自由乃受《基本法》保障，擔心認證制度會被濫用成截查、驅逐記者的工具。新聞自由是香港核心價值，當然必須肯定，但記協的推論卻有三點值得商榷。

首先，記協稱「不論記者的身份是學生、義工或是受僱於傳媒機構，均有權採訪」。但目前記者進入立法會大樓、政府總部等官方場合採訪，均須立法會或政府發出的採訪證或臨時通行證，其他被排拒在外。若然記協認為包括網媒、學生記者等在內的所有記者均有權採訪，那麼現行的做法是否「等同強行剝奪公眾的採訪自由，完全違反《基本法》的規定」？

立法會、政府總部乃政府地方，其發採訪證乃為了保安、場地人數限制等原因，但示威乃發生於公眾地方，不能照樣類比。然而，即使在公眾地方，警方目前也在一些情況下限制採訪，例如在示威衝突現場要求記者保持距離。當然，有些情況封鎖線是不必要甚至被視為無理的，但也有些情況是合情合理合法的，例如在車禍現場拉起封鎖線。對於後者，是否「等同強行剝奪公眾的採訪自由，完全違反《基本法》的規定」？

目前警媒關係不好，雙方更應該開放討論，收窄分歧，甚至達成共識，才能保障傳媒業界以至公眾知情權。（資料圖片）

誠然，任何討論都不能抽空、脫離脈絡，自反修例示威爆發而來，警方多次不合理地阻礙記者採訪，有時的封鎖線也是不必要的，被認為與《警察通例》第39章的「盡量配合傳媒工作」不同。但我們能否在目前的採訪自由之上（即公眾地方所有人也能自由出入及採訪），與警方磋商，爭取更大的採訪空間，例如傳統傳媒可以進入封鎖線內採訪？

無可否認，在執法現場的採訪安排是棘手的，尤其目前警民關係及警媒關係兩不好。但如果一刀切拒絕任何討論，不見得就是較好的做法。若然能就封鎖線的設劃準則、封鎖線內的採訪工作等與警方收窄分歧，甚至達成共識，豈不是對傳媒業界以至公眾知情權的更大保障？