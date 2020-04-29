K. Kwong是黃還是藍？

鄺士山博士，人稱「DR. K. KWONG」是藍是黃？這個最近在網上爭得不可開交的話題，或許連鄺博士本人也難以回答。

鄺士山博士為化學科教師，因多次在社交網站FACEBOOK個人專頁解釋催淚彈成份、二噁英的形成和毒性，而廣為市民所知。今年2月，因應香港市面口罩短缺，鄺博士研發可重用口罩「HK Mask」而更加為人所知。其後他更在社交網絡分析、檢測不同品牌的口罩，為市民所熟知。

然而，他的政治立場成為了網絡的熱門話題。鄺博士經常在Facebook專頁上強調「抗疫，不分顏色」，就連他的個人主頁圖片都寫着大大的「不論黃藍，口罩救港」的標語。實際上他也確實既抨擊大陸廠商出貨前調換劣質口罩、以低質熔噴布謀利等亂像，也批評黃店，比如提到「黄店唔係啱晒」，指出不合格的黃店噴絨布等。然而正因為他不論黃藍的行為，導致他與「藍企業」合作、批評黃店的行為被人攻擊，「其實啲黃絲成日鬧我，話我係藍，係鬼」。

K. Kwong（鄺士山博士）因多次FACEBOOK解釋催淚彈成份，而廣為市民所知。（Facebook圖片 K Kwong）

不應立場先於事實

過去近一年，社會撕裂加重，黃藍衝突水深火熱且滲透到生活的方方面面。然而鄺博士的經歷值得我們再一次停下來思考，這種對立撕裂的邊界在哪裏，目的為何？比如在鄺博士的例子中，且不論他的行為是否足夠界定他的政治立場，至少這件事留下一個疑問：究竟應該是以防疫為本還是以立場先行？不難想像，當一個人指出某一方的不足便會要接受政治立場「公審」時，我們的社會只會愈來愈缺乏仗義執言，監督業界和政府的聲音。鄺博士為人熟知，是從他科普催淚煙中二噁英的危害開始，這裡面或許會有人根據當時的社會環境解讀此舉的顏色意義。但我們更需意識到的是這個行為基於事實，而不是基於立場時，才是更公正公義的體現。因為如若社會基於立場行事，就很容易讓立場先於事實，對一些事情有所保留。

在許多其他問題上，社會也愈來愈走極端，凡事先定義黃藍再講其他。當黃藍滲透到討論甚至生活的各方面時，這就愈來愈像一種象徵式的表態。而當大家不僅用黃藍去區分，更要用「測色卡」去比對每一個人顏色的純淨度時，顯然立場已經大於實際。黃藍一開始是思想、價值觀上的差異，這些差異本應有有很多溝通的空間，可以產生思想碰撞的火花，或者在交流中有望說服彼此。但當社會發展成在評價一件事一個人之前，都得先用「測色卡」區分敵我，只會消弭這種溝通的可能，塑造對立。畢竟生活不只有兩種顏色，而我們想要做的也不是消滅所有異見者，而是希望邀請他們透過我們的角度，看看世界的另一面。