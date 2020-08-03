【新冠肺炎】民建聯應多做實事

香港政府應對第三波疫情的手法徹底曝露其無能，明明可以自行處理的內部事務也弄得一團糟，最終要中央派員來港「幫拖」。但管治團隊的無能又豈止局限於港府？建制第一大黨民建聯也很窩囊——除了高調「做騷」去維景酒店歡迎「國家隊」外，實在看不到他們有什麼具體貢獻，不具建設性的舉動反而一籮籮。這對一個承諾「不斷加強自身建設，努力提高水平和能力」的大黨而言，無疑是一大諷刺。

最近圍繞「方艙醫院」一事，我們看到兩個極端。其一是有網絡輿論盲目排拒來自內地的一切，質疑中央援港隱藏「陰謀詭計」，反映偏見及排外心態；其二是民建聯葛珮帆小題大作，在收到投訴後要求拆除亞博館內的自由神像照片，彷彿盲目排拒西方事物，這又何嘗不是幼稚可笑？

對於葛珮帆的要求，醫管局有專業的回應——亞博館場地原為展覽和演唱會用途，自由神像是原有裝飾，暗示無須多此一舉拆除；而拒絕拆除照片，亦也避免工程人員在過程中受感染。醫管局的處理手法很得體，示範了政客根本無須上綱上線，與其節外生枝，大家倒不如齊心協力，打贏抗疫之戰。

從政者要有擔當

如果說「葛珮帆事件」只是小風波、可以一笑置之的話，那麼真正重要的事，民建聯其實也做得不好。自從第三波疫情爆發以來，港府應對失宜，無論在擴大病毒檢測範圍，還是收緊社交距離限制等都引發諸多爭議，早前的全日禁堂食政策更是引發基層市民不滿。

民建聯在禁堂食政引發軒然大波後要求政府撤銷，重演多年來為人訕笑的「成功爭取」。但人們不禁要問，它明明是立法會第一大黨，在行政會議又有葉國謙、張國鈞兩名代表，為什麼不在政策醞釀階段就阻止類似擾民措施？為什麼出了事才懂得「補鑊」？他們可能心存僥倖，以為在全城抗疫的大前提下什麼措施都沒有人反對，但卻沒有充份考慮措施對市民、特別是對弱勢的基層帶來什麼影響。

香港折騰了太久，人人渴望善治。對此，第一責任人當然是掌握行政主導權的政府，但作為執政團隊一員的民建聯亦不能毫無擔當。對於拆除自由神像照片等小事，民建聯無須小題大作；對於牽涉民生福祉的大事，它和其他建制派政團應該鞭策政府，讓它在出台政策前做到思慮周全，避免原意是利民的舉措變得擾民。如果民建聯能夠做到這些，相信善治不是遙不可及。