劃一勞工假、銀行假　勞工處須「促成共識」

勞工顧問委員會周四（5日）再次開會商討劃一公眾假期，勞資雙方就政府方案沒有共識。勞方批評勞工處處長陳嘉信不盡責，而且立場傾向資方。若果此一批判屬實，那就反映處方有負「打工仔」們多年期許，沒有體察民情，消弭社會民怨。

勞方委員鄧家彪會後見記者，批評政府方案時間太長，又斥責勞工處處長沒盡責促成共識，態度「傲慢」，遷就僱主。（資料圖片）

不能接受十年步伐

政府擬由2022年起，在佛誕、聖誕及復活節當中，每兩年增加一日勞工假期，直至2030年完成劃一勞工假與銀行假。《香港01》早已批評「加假」額外勞動成本有限，資方借口經濟不景推搪於理不合。後來在各界壓力下，資方口風的確放軟一點，例如建議調動假期、容許買假，又或給僱員放假之餘讓僱主彈性安排勞動力，而非強硬反對增加假期。不過，政府和資方建議的十年落實時間明顯太長，荒謬得很。

最近幾輪商討，輿論焦點集中在勞資雙方的對壘，較少會觸及勞工處角色。勞工處處長是勞僱會的當然主席，主要負責聽取委員意見，然而改革的提案正是由政府拋出，而處長身為政府代表，一般來說其立場和言行不應偏離政府方案。當社會普遍支持增加勞工假期且有充分理據時，處長自然應該更積極匯報民間意見給資方，甚至代表一眾勞工向政府更進取的方案，縮短全面落實時間。

資方委員郭振華則指，資方不會完全反對，但強調社會整體承擔大。（資料圖片）

勞工處須主動有為

可惜處方在這過程一直擺出中立、不介入議題的態度，隔岸觀火地回覆會議未能夠「達成共識」，事不關己地稱將會向特首匯報會議情況再決定下一步工作，如此作風實在令人失望。更糟的是，勞方代表指控處長跟資方沆瀣一氣，梁籌庭引述處長說法指「僱主同意十年，僱員都應接受」，鄧家彪亦不滿處長態度「傲慢」而未有盡責「促成共識」。處長自稱「達成」與勞方期望的「促成」，雖然只有一字之差，箇中含義卻有天淵之別。

勞方代表無意全盤接收政府建議，加上勞顧會選舉在即，勞方參選者要爭取其他勞工支持，實在難以想像其立場會傾向資方。我們一度期望政府能在勞資雙方持續拉鋸之時主導議題，把一個加快落實劃一假期的方案提交給立法會審議，好讓此項惠民措施可以盡快落實。儘管此舉代表政府不按會議結果自行草擬議案，可以稱作破壞勞顧會的共識，但歸根究柢責任仍在於資方而非政府，公眾亦會對此加以諒解。

勞工處回覆指，勞顧會委員未能就如何逐步增加《僱傭條例》下法定假日的日數在會上達成共識。（資料圖片）

相反，如果政府和資方依然故我，勞顧會的商討大抵會以失敗收場，談判破裂之下政府亦未必會勉強把方案提上立法會，屆時劃一假期遙遙無期，一眾基層打工仔又會認定是政府無能庸碌、資方橫蠻霸道，彼此關係只可能進一步惡化。畢竟若連說服資方提早落實假期劃一此種簡單任務也辦不到，這個政府在爭取勞工權益上還有甚麼可以做到？

當然，最佳結果還是避免上述勉強闖關和商討難產的情況出現，始終兩者都會削弱政府、勞顧會的認受性以及讓勞資關係進一步惡化。勞工處以及相關政策局應該主動縮短落實17天勞工假期的時間表，說服勞顧會的資方代表以至其他商界支持，再在此一基礎上共議彈性放假等便利執行的方法，這樣才算是真正有助促成雙方達成協議的途徑。