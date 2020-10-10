藍領非二等公民　政府劃一法定假期不能再拖

政府本年初宣布十項紓困惠民措施，包括逐步增加俗稱勞工假的法定假期。據報道，政府計劃用十年把法定勞工假由12天增至17天，與俗稱銀行假的公眾假期看齊，並且不予僱主補助。打工仔生活在同一社會，即使身處不同階層，但同為社會付出，應可享受同等假期。雖然僱主要為增加假期付出額外成本，但不能看輕額外得益。就此，政府須盡快落實假期平權，毋須耽誤十年。

香港在殖民初期的假期制度本來只涵蓋銀行業而非所有僱員，所以稱為銀行假，後來逐漸擴展自政府、公共部門和教育機構。直至1961年，港英政府才立法規定工業界別僱員有六天有薪法定假期，故有勞工假之稱，自此香港就實行兩套假期制度。由1967年起，香港維持17天的公眾假期，但勞工假期在1999年增至12天後，就再無進帳。固然有不少企業吸引人才，容許僱員放銀行假，但畢竟沒有法律約束力。

現時，打工仔的假期可分為法定假期（勞工假）和公眾假期（銀行假）兩類。（資料圖片）

僱主誇大影響 政府視若無睹

由1980年代起，勞工團體就爭取與銀行假看齊，但僱主團體一直反對，理由包括增加勞工成本，加劇勞動力短缺，外傭僱主要額外抽時間料理家務，而且香港法定假期數目不遜於鄰近經濟體系的十天左右。現時碰上經濟衰退，資方負擔更不宜再加重。

政府曾經估算，按2011年工資水平，多放五天法定假期，每年預計增加的成本為18.3億元，即使物價近年上升，財務影響也絕非資方形容洪水猛獸般。當然，增加法定假日會令部分未能在當天放假的外傭僱主帶來不便，這要僱傭雙方協商，靈活調配休息日。況且，假日會刺激消費，商界亦從中得益。

資方強調法定假期數目不少，但若考慮及有薪年假，香港僱員享有的有薪假期其實不多。法定有薪年假只有七天，較發達經濟體的10至20天少。把有薪年假和法定假日合計，外地有20至30天假期，香港現時有19天，增加後就有24天，其實不算誇張。

香港的勞工保障薄弱，政府本應責無旁貸，平衡勞資勢力，但官員長期龜縮，勞資雙方無法達到共識，維持兩套假期制度。直至2012年的特首選舉，唐英年把增加法定勞工假期至17天列入特首選舉政綱，議題才稍見眉目。唐英年敗選後固然無法落實政綱，那麼他的對手梁振英呢？在他任內的2015年，有傳政府研究落實劃一假期，每年加一天，但最後仍不了了之。

政府宣布，會逐步增加勞工假期，直至與公眾假期一致，惟沒有落實時間表。(羅君豪攝／資料圖片)

十年過渡期太長 還工人更好對待

事隔五年，香港經歷修例風波後，特首林鄭月娥在今年初宣布十項惠民措施，部分已經落實，例如為非公屋、非綜援低收入住戶提供現金津貼，但增加法定假期則沒有時間表和路線圖。即使消息屬實，政府也談不上施行甚麼德政，畢竟十年步伐實在太慢，若從1999年最後一次改動起，打工仔更需要等待30年之久，才享受全部公眾假期，貽笑大方。

新冠肺炎大流行，無疑重擊各行各業，但在疫症期間，上文提及的清潔、物管、保安、飲食員工維持社會最本的運作，在外地被稱為「必要員工」（essential workers）。既然如此必要，他們值得有更好的勞動條件，亦需要更多的休息恢復精神和體力，增加假期合情合理。林鄭政府要答謝藍領員工的辛勞，就不能再負他們期待，盡快劃一假期制度，落實所有惠民措施。