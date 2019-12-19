勞工、銀行假仍未劃一　政府不應再假手勞顧會

周三（18日），勞工顧問委員會（下稱「勞顧會」）討論劃一假期，在勞資兩方各執一詞下，會議最終亦無達成任何共識。本港作為發展成熟的經濟體，卻在勞工保障上遠遠落後，如同早年的標準工時、男士侍產假等討論，箇中原因，與勞顧會的制度設計甚有關聯。若港府真的有意提升勞工保障，須摒棄現時「中間人」的角色，走到幕前推動政策改革。

現時，打工仔的假期可分為法定假期（勞工假）和公眾假期（銀行假）兩類。前者是根據《僱傭條例》（第57章）所訂，即僱員不論其服務年資長短，均可享有每年12天法定假日；而後者則是根據《公眾假期條例》制訂，即除了星期日外，每年打工仔可享有17天的公眾假期，所有銀行、教育機構、公共機構辦事處及政府部門須遵守（也有不少私營企業自願實行銀行假）。可是，即便現有不少白領勞工可享有17天的公眾假期，但同時大量藍領勞工只享12天的法定假日，職業有如「分貴賤」。

現時，打工仔的假期可分為法定假期（勞工假）和公眾假期（銀行假）兩類。（資料圖片）

勞資各執一詞

在劃一假期討論上，資方代表、工業總會主席郭振華認為，假期日數應交由市場原則決定，並引用近月疲弱的經濟數據，來強調劃一假期對資方的負面影響。勞方代表、工聯會的鄧家彪雖然認同本港經濟轉趨嚴峻，但同時亦強調政府須承擔責任，牽頭推動改革，一如政府早前宣布明年四月起，非公務員合約員工可享每年17日的公眾假期。不過，在兩方各執一詞下，會議最終再度膠著收場。

資方反對增加法定假日的取態，其原因不外乎成本上升。據政府的假期調查預測（但2011年第二季後再無更新），將勞工假和銀行假調整至看齊水平，每年的額外成本為18.3億元，使至有不少中小型企業的僱主不但覺得難以承受，同時亦或會削弱本港的競爭力。可是，除了目前已有研究證明，增加法定假期與生產力並非必然呈反向關係，改善勞工待遇亦有不少非金錢能夠量度的優點，如促進假日消費、提升員工士氣、減低因工受傷的機會等，故在討論法定假日的日數時，理應與整體僱傭環境一併檢視。

勞顧會資方代表、工業總會主席郭振華（右）（黃詠榆攝）

勞顧會流於討論

儘管政府自2006年起已推行五天工作周，但本港打工仔的工作時間在全球仍是數一數二。根據國際勞工組織（ILO）及各地政府的統計數字，2018年香港的每周平均工作時數為42小時，只是僅次於新加坡，卻遠較大部分先進地方，如德國（35小時）、英國（36小時）和美國（37小時）為長。更甚是，極長工時的情況主要集中在未能享受銀行假的行業，如保安、物業管理、安老院舍和飲食界別。故此，在標準工時長年議而不決的狀況下，劃一假期確實有助緩解勞工遭雙重剝削的現況。

要解決勞工保障不足的問題，終歸還須正視勞顧會的制度缺陷。勞顧會作為非法定組織，一般會就勞工事務向勞工處處長提供意見，而組織由勞工處處長出任主席，共有12名非官方委員，分別由僱主及僱員各派六名代表出任。從過往的經驗看來，不少勞工政策如標準工時和男士侍產假等，政府都會諮詢勞顧會的意見，才考慮呈上立法會審議。

在看似公平的制度設計上，勞顧會的實際效用卻猶如「城市論壇」，通常都難以就勞工議題達成共識。縱然勞資兩方各佔委員數量一半，勢力看似均等，但以企業利潤為依歸的資方代表，其既定立場不但反對任何提升勞工權益的建議，更常會以「拖字訣」應對，情況一如標準工時和超時補水多年來仍流於「討論階段」。是以，若政府續依靠存有先天缺陷的勞顧會「達成共識」，才下定決心推動勞工權益改革，其結果也是像過去廿年般寸步難行。反之，在勞資兩方各執一詞下，港府更理跳出「中間人」的角色，主動審視勞工所處的工作環境和待遇，引領輿論走向，這才能真正使工人受惠。