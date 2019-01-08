勞顧會存缺陷　政府應摒棄中間人思維

勞工顧問委會員（下稱勞顧會）於月初（1月1日）換屆，失落上屆勞方委員議席的梁籌庭捲土重來，再度當選。他在接受訪問時表明，重返勞顧會「不怕得罪人」，更形容談判有如「劈友」，足見在這法定機構內，勞資談判的難度和掣肘。 其實，本港勞工保障裹足不前，與勞顧會的制度缺陷有所關聯。若港府有意完善本港的勞工保障至「正常水平」，就必須跳出中間人思維，主導勞福政策。

勞顧會的選舉向來被批評為「黑箱作業」，梁籌庭笑說沒有配票因素也不會有人信。（黃寶瑩攝）

勞顧會制度存缺陷 僱主可用拖字訣應對

勞顧會是一個非法定組織，就一般勞工事務，向勞工處處長提供意見，並由勞工處處長出任主席。會中共有12名非官方委員，分別由僱主及僱員六名代表出任。雖說其職責是「提供意見」，但實質上卻是勞資角力的戰場。過去不少政策，諸如標準工時和男士侍產假等，政府亦會諮詢勞顧會的意見，才考慮呈上立法會審議。故要說勞顧會為爭取勞工權益的「第一陣線」，亦不為過。

勞顧會就勞福事宜，包括法例及國際勞工組織的公約和建議書，向勞工處處長提供意見。如有需要，勞顧會可成立轄屬委員會，並加入非勞顧會委員的人士出任該等委員會的委員。

過去任何涉及勞工議題，譬如最低工資、侍產假等，均會先在勞顧會討論，再交由立法會審議。（資料圖片／李澤彤攝）

問題是，勞顧會的制度設計表面上公平，實質卻難以保障勞工權益。會中勞資兩方各佔委員數量一半，表面上看似勢力均等，但若要以保障勞工權益為前提的話，即會發現此制度根本難以達成共識。須知，資方的既定立場是以最大利潤為主要考慮，在這前提下，勞資雙方的立場必然相左，要在此框架內擴大勞工保障，難度有如「問和尚借梳」。

誠如早前「復職權」的爭議中，勞顧會雖然少有地達成「共識」，但結果卻仍是少修少補。當時，勞顧會同意政府立法保障「復職權」，日後法庭頒令要求僱主為員工復職，而僱主不從，即需要向員工賠償三個月薪金，金額上限為7.25萬元。然而，三個月的賠償對僱主的阻嚇力成疑，也難以補償員工未獲復職的損失。及後立法會議員張超雄提出修正案，建議罰款由每月工資的三倍，提升至六倍及金額不設上限，可謂合理至極。但是，政府竟以修正案偏離勞工顧問委員會共識為由，撤回條例二讀辯論，這例子說穿了，勞顧會不但不能為勞工提供足夠保障，更加是爭取勞福權益的絆腳石。

工人遊行爭取標準工時立法。標準工時委員會討論經年，勞資雙方未能就立法達成共識。（資料圖片／盧翊銘攝）

勞工保障不能再靠勞顧會 政府有責任走在前線

香港的勞工保障一直落後於其他發達地區，一如標準工時和超時補水等基本權益，過往多年仍處於「討論階段」，遲遲未能落實。其中一個原因，是商界仍抱有守舊、短視的思維，認為不斷擴大勞工權益，將對競爭力和經濟有負面影響。不過，此等看法，早已不合時宜。觀乎歐美多個地區，完善的勞工保障和成熟的工會運動，長遠不但不會阻礙經濟發展，更反過來穩定社會。

如果政府繼續依靠先天存在缺陷的勞顧會「達成共識」推動勞工保障，結果只會寸步難行。反之，在制度矛盾下，政府理應跳出「中間人」的思維，主動到台前，審視現有工會面對的困境，推動勞工權益發展，引領輿論走向，並改革勞顧會的組成結構，這方可真正使工人受惠。

道義上，港府亦有責任扶助弱勢，收窄長期不對等勞資關係。同時亦必須謹記，過去多年本港工人所爭取的，如標準工時和勞工假期與公眾假期看齊等，本為勞方應有的基本權利和尊嚴，絕非「離地」的訴求。