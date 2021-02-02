民建聯倡改革　有其言更要有其行

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-02 06:45

民建聯周日（1月31日）召開記者會，提出「變革香港」，包括「保障國家安全及穩定」、「政府更積有為帶領經濟發展」及「促進社會公平」三個理念定位，同時提出行政、經濟、房屋、二次分配、青年、司法機構改革合共六大改革方向。無論如何，香港第一大黨推動改革，是值得支持，但大家不禁要問，為何等到今天才有改革覺悟？建制派在政壇打滾了那麼久，究竟有什麼成就？對這個看似「覺悟」的民建聯，香港人只能聽其言及觀其行。

在六大政策改革方向當中，民建聯主席李慧琼認為行政改革至關重要，她指出除了引入問責制，整體架構和體制沒有大改變，批評政府作風官僚、僵化和效率慢，副主席張國鈞更直指「小政府大市場」不合時宜，要求政府更加積極有為。這些方向都是對的，而且值得肯定，甚至會令部份不諳政情的市民覺得民建聯是積極有為的。但真正了解政情的市民，也會感到這個建制派大黨後知後覺。

誠如民建聯在記者會上所講，香港確實累積了許多深層次矛盾，反修例運動只是矛盾結下的惡果。但何謂深層次矛盾，許多人都未必能夠說清楚。其實，這並不複雜，簡單而言就是社會欠缺公平正義、少數既得利益者壟斷發展機會的問題。公屋供應不足、劏房處處、生活成本過高、青年看不到希望，都是香港的寫照。

香港改革已進入「執政時間」

這些問題不是今天才發生的，遲遲沒有處理，第一責任人肯定是政府，但後知後覺的建制派恐怕也難辭其咎。建制派中又以民建聯是立法會第一大黨，李慧琼是前行政會議成員，張國鈞是現任行政會議成員，這些優勢都是泛民政黨所缺乏的。何以有這麼大的優勢，建制派多年來卻沒有責成政府改革？這不是失職，又是什麼？

李慧琼希望用半年時間希望說服現屆特首及來屆特首參考其倡議，但建制派應當明白，香港的改革已到了「執行時間」，而不是「倡議時間」，更不能只是在隧道口、小巴賣廣告，做宣傳。試問，當公屋一般申請者的平均輪候時間已增至5.6年，當大灣區其他城市正在高速發展，香港是否還要本錢繼續等下去？

上世紀七十年代，港督麥理浩在短短十年內做了此前多位港督沒想過要做的事，在房屋、教育、醫療、廉政等領域取得明顯成就，許多老一輩香港人至今仍然緬懷那段歲月。麥理浩的執政表現說明了，只要精英下定決心改革，雷厲風行，社會面貌是可以煥然一新的。但當下的香港政府沒有改革魄力，在立法會中「全面執政」的建制派也沒有辦法予人信心。對於這樣的政治精英，香港人未有信心，實在可以理解。