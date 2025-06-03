為什麼食環署要追討448日病假賠償？

2019年1月11日，一名六旬市民在元朗橫過馬路時亂拋煙頭，而遭食環署職員票控。事主拒絕交出身份證而引起爭執，拉扯期間報稱以原子筆刮傷一名食環署女助理小販管理主任，留下紅痕但未有流血。事主後檢普通襲擊罪成，被罰款3500元及判監14日，緩刑12個月。惟刑事責任完結，不代表事情告一段落。涉事食環署職員案發當日起放取病假至4月30日，長達110天病假。在復工約一年半後，其由2020年9月23日起，放取長達338天病假，至2021年8月26日。兩段病假合計448天，近15個月。



涉事職員以「胸部及上肢受傷引致精神障礙」為由申請工傷補償，以及評定為「撞傷及瘀傷」、「擦傷」「胸」及「手/手掌」。其原先在2021年4月1日獲發「評估證明書」，後再經覆檢於2023年2月獲發「覆檢評估證明書」，評定5%的永久喪失工作能力，並透過代表律師就僱員補償申索案件與食環署達成了共識。大約兩年的複雜交涉，不知道是否側面反映了食環署也對事件有所保留，甚至認為並不尋常。但無論如何，食環署2023年選擇了透過律政司於事主發信，索償涉事職員的病假開支193,824.51元及僱員補償250,000元，合共443,824.5元。

公務員事務局局長楊何蓓茵在5月28日立法會會議上表示，公務員在受僱期間，如非由於其本身嚴重和故意的不當行為而因工受傷，可申領放取全薪病假。（資料圖片／周令知攝）

不尋常個案抑或尋常處理？

一根煙頭導致近45萬賠償，不少市民感到匪夷所思，並好奇病假為何長達448天。認同立法會議員霍啟剛所說的「合理性存疑」。退一步說，即使署方依照了程序，確認了所有醫學判斷，為什麼要對事主民事追討所有病假開支及工傷賠償，更是令人疑惑。畢竟其早已為魯莽行為付上代價——除了亂拋煙頭的定額罰款外，更因普通襲擊罪被法庭判罰3500元及監禁14天（緩刑12個月）。而食環署及其代表律政司自2023年8月發信追討至今耗費已近兩年，花了多少人力、物力處理行政及法律程序？以公帑計算，食環署以及律政司人員的時間成本不菲。最終所耗費的公帑，不排除比起索償金額還要大。追討行動的意義何在？

事實上，這樣的執法糾纏絕非單一孤例，而是經常發生。食環署人員在前線執法時，因票控亂拋垃圾、處理小販及店舖阻街等問題而與市民發生摩擦，甚至不幸受襲的事件。有市民判處社會服務令，也有人即時監禁十四天。對於其他職員遇襲個案，一般工傷病假長度為何？食環署是否每一宗都會不惜工本地追討病假開支及僱員補償？抑或是把時間、資源用在改善工作指引、提供足夠培訓及裝備，從保障執勤安全的源頭減少衝突？

善治關鍵在管好團隊

議員霍啟剛期望政府設立「更嚴謹的病假審核機制」，可謂合情合理，亦是對公共資源負責的表現。公務員事務局局長雖稱有「全面嚴謹」的機制，但即使不談本案，17萬公務員中約七成人（12萬人）在去年曾放取病假，當中219人被要求到指定政府或醫管局醫生求診，約0.18%的比例是否真的反映了病假審批的嚴謹程度？公務員事務局如何杜絕潛在的「小病大假」或不合理的長期病假申請？更令人不解的是，當議員查詢「過去5年，每年有多少宗公務員因執勤時受傷而放取持久病假，但最終成為懷疑濫用病假的個案」時，政府卻「沒有備存質詢所述的統計數字」。無此數據，當局如何評估其病假管理機制的成效，又如何回應社會的疑慮？

在法律上，食環署有權追討賠償，從事主不獲批法援、議員去信律政司請求酌情處理來看，似乎訴訟的結果也大致可料。惟除了以法為基，政府還得以理服人，以情動眾，顧及社會觀感與公眾利益。無論如何，「以人為本」就是最淺白的準則。官員「不評論個別案件」或者只是重覆既有程序，通常都無法回應市民合情的憂慮、合理的疑惑。對於公務員團隊，政府既要保障他們因工受傷的合理權益，但也要杜絕濫用公共資源的可能。