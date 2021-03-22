兩個甲子後的中國需要新型關係

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-22 17:45

上周中美高層戰略對話的開場充滿火藥味，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪花了16分鐘發言回擊美方，且會後沒有聯合記者會或聲明。《人民日報》即日將這次面會與兩個甲子前《辛丑條約》簽訂時的照片對比，反映出中方的政治含意。

楊潔篪指美國「沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發」，表示「中國人不吃這一套」，這兩句話被官媒《人民日報》簡化為「中國人不吃這一套、美國沒有資格居高臨下同中國說話」，成為了內地爆紅的網絡金句。《人民日報》對照《辛丑條約》的照片，也令國人感慨「時代變了」、「中國不再是那個中國了」，呼應中共「中華民族偉大復興」的理念。但中方要藉此做的並非僅對內宣傳，而是從根本地要改變中國與美國之間的地位及關係。

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世界在改變

據指美國國務卿布林肯及國安顧問沙利文的開場發言與原本備稿有出入，引致楊潔篪怒而反擊。回看布林肯的發言，一個重點是其提出新疆、香港及台灣，並謂這不僅是一國內政，而是威脅到國際規則和秩序。故此，當楊潔篪回應時指出美國也有自身的人權問題，中國也有自己的民主，其意思便是反對美國以其標準和定義套用在中國身上，更根本而言就是美國與中國乃平等的兩個國家，美國不能自視高於中國。王毅發言時指出美國在會面不久前通過對香港及內地官員的新制裁，批評不是待客之道，同樣帶出美國與中國的不平等關係。

在中共眼中，中國在過往的中美交往中總是要遷就並去接受美國要求的一方，而此不平等關係乃在於美國強而中國弱，因此美國可以自帶優越感的方式跟中國交往。《人民日報》拿120年前的不平等條約《辛丑條約》出來對比，便是要說明此道。如今楊潔篪表示，中國並不會接受任何形式的不平等關係，其實也是中共過去十年來一再強調，中美須建構新型大國關係，亦即美國要接受國際形勢已經變化，其必須學懂與中國平等交往。

多極化的下一步

眾所周知，美國在國際上仍然佔有優勢，其中一個關鍵為美元的壟斷地位。美國國務院3月16日有關香港的制裁通告便強調，與被美國制裁的人有「重大業務往來」的金融機構將面臨制裁，這也是基於美元作為國際交易貨幣的優勢。然而，今月初中國銀保監會主席郭樹清明確提到，美國單方制裁在中國不起法律效力，包括香港在內的中外資金融機構都不會執行制裁，可見中方而決意在此問題上抗衡美方。

中美會面剛下帷幕，便傳來俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）應中國之邀將於本周一、二（22、23日）訪問中國。拉夫羅夫在會面前指中俄關係處於歷史上最好時期，形容雙方是志同道合者，批評西方國家奉行霸權主義，以壓制手段保持自身支配地位。而拉夫羅夫提出的其中一個建議，正是推動以美元或歐元以外的貨幣作結算，以打破西方壟斷金融制裁等的地位。

俄外長拉夫羅夫指美國制裁並不明智 中俄關係為其他國家樹立榜樣。（Reuter）

由此可見，中俄正合作追求通過推動世界的多極化，擺脫美國為主的國際秩序，通過打破壟斷等方式掙脫美國的長臂管轄。中美在科技領域的競爭早已打得如火如荼，此刻看來，兩國在金融方面的角力很快又將進入更為白熱化的階段。