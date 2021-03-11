中美2+2會議先行破冰　習近平與拜登會面可期？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-11 17:01

中美近日傳出兩國將有高級官員會面的消息，周三與周四美國國務院和中國外交部先後確認此傳聞。會面將於下周四及五（18、19日）於美國阿拉斯加安克雷奇舉行，中方會派出中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和國務委員兼外長王毅出席，而美方則會派出美國國務卿布林肯及國家安全顧問沙利文。這是在中美兩國自特朗普執政後期的夏威夷破局後的高級官員會面，外界自然關注此行會否為兩國元首會面鋪路。

中國外交部發言人趙立堅表示，楊潔篪和王毅赴會，乃應美方邀請。但不論誰邀請也好，對於中美兩國而言，雙方都各自有坐下來好好談一談的誘因。就如中方所言，希望美方重置特朗普時代錯誤的行為；而美方雖然多番表達對華強硬的信號，但美方也自知在現在的世界格局中，完全不如中方溝通對美國也沒有好處。到底是誰主動邀請已經並不重要。

布林肯當地時間3月10日出席美國參議院外交事務委員會聽證會。（Getty Images）

時間和地點的啟示

這次定於阿拉斯加舉行會面，美方雖然強調是在美國領土上，但就如去年楊潔篪與時任國務卿蓬佩奧在夏威夷會面差不多，會面都遠離各自的中心北京與華盛頓，能減少外界關注並調低會面的政治壓力。

布林肯在國會聽證中指這次會面目前無意進行一系列後續交流。即便有後續交流，即有應對國內政治的部分，也有降低外界對於會面成果預期的部分。雙方各自都沒有對會面大肆鋪張，可以說這次會議是重啟接觸互相試探的第一步。不過雖然預期不高，但會面仍是中美在接近外交冰點後首度重啟接觸，本身就有其意義，其成果也肯定對中美此後的交流有重要的啟示。

以往楊潔篪王毅同時現身的情況一般出現在中國國家主席習近平（中）出訪時。（AP）

亞洲先行及更多的國家安全元素

包括特朗普和奧巴馬在內的往屆美國新任政府，總統都會先後與英國、日本、加拿大等緊密盟友的領導人會面。今年因為疫情之故，拜登並沒有親自與這些元首見面，但第一次有高級官員外訪，首站並非英國和加拿大，而是出訪亞洲，布林肯等人之行更突顯了中國的重要性。

按美國國務院的資訊，布林肯在18日與中方會面之前，會與防長奧斯汀同行先後到訪日本和韓國，分別與日本的外相茂木敏充和防相岸信夫，以及韓國外長鄭義溶和防長徐旭進行「2+2」會面。美國將日韓放於首位，將戰略重點放在亞洲，其背後的矛頭顯然指向中國崛起的威脅。

而且，無論是與日韓或與中國的會面中，國家安全也是其中一個重要元素。日韓之行美國派出了防長奧斯汀，而與中國會面則派出了國安顧問沙利文，都顯示美方此行不單是平常的外交會面，當中更很可能涉及到台灣、南海甚至經濟等一系列國家安全議題。這更可反映，這次會面雖然期待不高，但其內容將頗為全面。