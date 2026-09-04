于品海｜下一個十年：由被動改變到主動改革

【編按】《香港01》今日舉辦創立十周年慶祝酒會，以下為《香港01》創辦人于品海在典禮上致辭全文。



《香港01》十周年｜與香港並肩前行 求真求變 不止於此！

9月3日，《香港01》舉辦十周年慶祝酒會暨答謝晚宴。（香港01）

尊敬的行政長官李家超先生、全國政協副主席梁振英先生、前行政長官曾蔭權先生、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任孫尚武先生，各位支持《香港01》的朋友：

十年前，《香港01》成立之際，有兩件事令我感慨萬千。其一，是三部香港電影能夠統領內地春節檔的票房，佔當期票房總額93%（2026年只有1.3%），其中一部是周星馳的《美人魚》（今年只有《夜王》一部電影）；其二，是一群激進年輕人在旺角街頭瘋狂叫囂「香港建國」，與防暴警察發生嚴重衝突。十年之後，情況徹底改變了。香港電影業奄奄一息，「港產片」輝煌不再；而那些激進的年輕人，最終被自己的狂妄徹底吞噬，必將後悔一生。正所謂：「福禍無門，惟人自召」。

2016年初，《香港01》創辦人于品海在創刊酒會上致辭時表示，《01》希望透過互聯網和媒體，尋找一個全新的討論問題方式。（羅君豪攝）

電影業的停滯，證明了我們在產業發展上做得不夠、挑戰巨大，必須改革，不然，新一代年輕人只能夠在博物館中仰望他們上一代是如何引領全球華語電影；而社會衝突的爆發和終結，則揭示了一個殘酷的鐵律：缺乏德能的激進政客，無論多麼暴力、口號叫得多麼洪亮，最終將被社會現實擊倒，自掘墳墓。

香港需要追求「治理現代化」

客觀而言，香港的「由亂到治」是中央政府果斷出手扭轉的。人大訂立國安法與基本法23條立法，為香港的政治穩定奠定了最堅實的基礎。香港的「由治及興」決不能再假手於人，是時候自己承擔起全面推動改革的責任。無論是主動還是被動，改革的步伐已經邁出，這一屆政府，做了關鍵的第一步。

如果說，國安立法代表着那個迷茫、暴力的時代已經過去；那麼，宏福苑等社會事件則提醒我們，香港仍有太多深層次問題亟待翻篇。《香港01》多次引述習近平總書記對香港提出的兩個「破」——「破除利益固化藩籬」、「破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題」。他的講話絕非隨口一說，而是嚴肅的告誡。中央的治理邏輯非常清晰：當最高層明確提出要「積極穩妥推進改革」、「着力提高治理水平」，作為講話對象的香港，絕對不能「聽而不聞、知而不行」！

《香港01》創辦人于品海在《香港01》十周年慶祝酒會上致辭。（香港01）

習近平思想的重要主軸是「治國理政」，他在上任後的十八屆三中全會就提出「全面深化改革的總目標是完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化」。看完報告之後，我即時撰文將此要求命名為繼「四個現代化」之後的「第五個現代化」。內地所有媒體曾經頭條報道我們對「第五個現代化」的解讀，說明中央政府認同它的時代意義。香港今天同樣需要追求「治理現代化」。

解放思想是香港下一輪變化的起點

曾幾何時，內地人認為西方與香港都是中國物質現代化的榜樣。今日，形勢逆轉！中國當年虛心學習歐洲、日本的汽車工業，全世界今天反過來積極研究中國如何生產電動車；中國的高鐵，從引進法、德、日的技術，變成今日所向披靡的「中國標準」；甚至連美國的學者，都開始呼籲在產業政策上「向中國學習」。今天的香港更是努力與內地融合發展，同樣學習內地的產業政策。

中國改革開放之所以成功，前提就是解放思想、虛心學習。新中國成立時，它學習蘇聯的社會主義，中國今日的制度是「中國特色社會主義」；中國的社會主義曾經是「計劃經濟」，今天已經轉型為「社會主義市場經濟」。事實證明，無論是互聯網還是AI，中國從沒有落後，而是後來居上。中國的持續進步，證明指引它前進的規律和方法論是有效的。

《香港01》創辦人于品海在《香港01》十周年慶祝酒會上致辭。（香港01）

解放思想，同樣是下一輪香港變化的起點。香港如果沒有思想的解放，網約車不可能合法化，政府不會設立主權基金，投資科創產業，北部都會區更難以成為香港發展的新陣地。但是，開始了，不等於成功了。香港今日雖然對問題有了覺醒，但要完成「積極穩妥推進改革」、「着力提高治理水平」的任務，依然任重道遠。

拾棄舊思維才能AI時代立足

我嘗試用媒體行業的親身經歷，來解釋我們為何必須將「被動改變」轉化為「主動改革」。

十年前的創刊酒會上，我曾斷言：在新聞及媒體行業，線上世界將成為行業變化的主要動力，香港的傳媒行業不單要參與，更要引領。但是，要改變舊習慣，談何容易？今日，我可以坦誠地說，《香港01》是唯一成功引領這場變革的香港媒體。

正當傳統媒體還在掙扎如何應對互聯網和社交媒體的衝擊，AI已經殺到面前！《香港01》兩年前開始探索AI在優化產品、增強傳播力上的應用，成效值得期待。現在只是AI世紀的開端，它將會更深刻和全面重塑整個媒體產業。當然，所謂「AI取代媒體人」是言過其實，如果以為有了AI就可以裁員或經營成本大幅下降，那是對這種科技、對AI時代的嚴重誤判。

AI與互聯網一樣，都是數字科技的升級版。互聯網解決的是傳播效率，AI比拼的是算力，它們都是深度介入人類生產、生活的創新科技。而新聞與資訊，正是數字科技最典型的應用場景。中美是全球數字科技最發達的兩個經濟體，而香港依然非常落後。如果我們不虛心學習、不徹底捨棄舊思維，我們不僅無法在互聯網時代站穩腳步，更將在AI時代徹底被淘汰！

放棄舊模式，推動轉型，真的有那麼難嗎？

三十年前的互聯網革命是警鐘。今日，美國七間科技公司（Mag 7）的總市值約23萬億美元，已經超越中國的GDP；OpenAI與Anthropic兩間AI初創公司，每一間的估值都接近2萬億美元！就算剔除泡沫，打個五折，都足以證明：世界已經改變了。

9月3日，《香港01》舉辦十周年慶祝酒會暨答謝晚宴。（香港01）

十幾年前，中國的數字革命還無法與美國相提並論；今日，中國與美國都是全球AI科技和產業的領導者。中國之所以在眾多領域能夠成功，在於中國共產黨堅持不斷改革。無論是社會治理、產業發展、對外關係，它從來不會諱疾忌醫。習近平總書記提出的「自我革命」，是對毛澤東「跳出歷史週期律」論述的進一步深化，他認為除了「人民監督政府」，中共作為執政黨，必須堅持自我革命，國家才能夠長治久安。

下一個十年的答案在我們手裏

過去幾十年是世界劇烈變化的時代。承擔解釋世界和時代責任的媒體人，如果連自己行業的變革都無法掌握，實在是失職！西方媒體對中國的變化缺乏客觀認識，不是因為無知，而是因為偏見。傳媒人應該是公共知識分子，固執、有偏見可以理解，生意人如果有偏見，那就是有違自己的專業！傳媒是一門生意，舊的商業模式已經行不通，何必固執？連一個國家的執政黨都懂得「變」的道理，生意人不懂，確實不理想？

作為香港的媒體，《香港01》將繼續挑戰「舊思維」——無論是「治港理政」，還是經濟規律；無論是官員還是公務員的政績觀、責任觀，我們都會鼓勵改變任何「舊」的東西。

作為全力支持改革的媒體，我們會繼續將焦點集中在治理層面，鼓勵學習內地的成功經驗。在與內地融合發展的同時，積極探索「香港特色資本主義」與「港人治港」的嶄新模式！

下一個十年，香港是繼續被動挨打，還是主動改革？答案，就在我們每一個人的手裏！

謝謝大家。