工聯會的新綱領能否解決房屋問題？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-30 06:30

工聯會近日提出「新時代新工運」綱領，會長吳秋北更在報章刊登長文闡述內容。這綱領跟以往該黨立場的明顯分別，在於清晰表明兩個打擊對象，一是反中亂港者，二是地產財團，並叫政府停止「暗中相助」財團，落實政治經濟改革。工聯會的確點出不少香港痼疾，但在斷症和解決方案卻不夠精準。更重要的是，工聯會近年失去民意支持，新政能否重新團結民眾，只怕不感樂觀。

作為香港的深層次矛盾，土地、房屋問題可謂本港民怨一大來源。工聯會指「香港不是土地不足，而是住宅土地開發不足」，繼而提出要打破土地資源的壟斷，大力發展土地興建住房，解決之道則是政府擺脫與地產財團盤根錯節的利益關係，並要懲罰長期閒置私人土地的地產商；至於在現有住屋政策上，工聯會又建議限制房租加幅。

不缺土地 只欠房屋

工聯會用上「地產霸權」、「香港發展命脈被地產商、財團把控」、以至「不是為哪個資本家而打工」等牽動情緒的字句，難免令人認為親中政團想要展開階級鬥爭。但撇除政爭，地產財團囤積土地誠然是香港房屋供應問題成因之一，要求政府制訂土地樓房政策，與地產商解決港人困境，提升生活保障，也是合情合理的說法。

然而，工聯會部分的土地房屋改革主張其實亦未盡符合香港整體福祉。例如其主張在郊野公園土地找一成生態價值低的部分建屋，令人均居住面積翻一倍，在收回棕地及農地之前動郊野公園，只怕徒添社會爭議。另一方面，不少市民支持長遠收回丁權，善用新界原居民的土地建屋，但工聯會則沒有提及。事實上不少留待發展的丁屋土地已經初步平整，只要增加配套就可以興建多層住宅，建制派如能推動政府釋放這些土地，普羅市民定必安居可期。

開發郊野公園邊陲地帶作土地發展一直備受社會爭議。（資料圖片）

須從往績汲教訓

除了整治土地樓房，工聯會還提出要愛國者治港、發展智慧城市、加強粵港合作、人人共享發展成果等主張。這些主調都沒有錯，然而在後反修例時代重新凝聚社會支持，絕非容易。從現時的情況看來，工聯會似乎如其他建制派一樣，並未從修例風波以及區議會選舉大敗中汲取教訓，仍然把社會撕裂的責任全部推諉給民主派。實情是他們以往經常錯判民情，又在多項民生政策上不站在市民一方，像是反對集體談判權和拒絕增加男士侍產假至七天議案，表現教人失望。

此外，吳秋北在受訪時稱工聯會願在各渠道參與管治，但社會看見的是，工聯會成員何啟明已率先晉身勞福局副局長，其加入問責團隊約九個月，既無法推動工聯會諸如失業援助金等建議，更被黨友郭偉強在立法會當面斥責無視失業者困苦。試問工聯會成員在勞福局高位也有志難伸，背離普遍民眾意願，怎能讓市民信服在其他崗位也可反映民意？

2020年6月1日，何啟明就任勞工及福利局副局長。（張浩維攝）

港人早已看厭徒具口號、言行不一的政客政團，而工聯會此刻提出「新時代新工運」，尤其針對住屋問題提出了運動方略，此舉不無值得肯定之處。可是在大張旗鼓、矢志撼動痼疾以後，社會只怕只能聽其言而觀其行。