保障民生也是國家安全一環

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-16 15:53

星期四（4月15日）是「全民國家安全教育日」，特區政府鋪天蓋地宣傳是次活動，但其內容主要還是圍繞去年6月訂立的《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（下稱《港區國安法》），未免令人感覺過於狹隘。

2014年4月，國家主席習近平在中央國家安全委員會第一次會議上的講話提出要「構建集政治安全、國土安全、軍事安全、經濟安全、文化安全、社會安全、科技安全、信息安全、生態安全、資源安全、核安全等於一體的國家安全體系」，到2015年7月通過的《中華人民共和國國家安全法》（下稱《國安法》）又加入了對「太空安全」、「深海安全」、「極地安全」及「海外利益安全」的要求，2016年5月習近平《為建設世界科技強國而奮鬥》講話再提出「生物安全」概念，以上16個範疇組成了現時「總體國家安全觀」的重點領域。

4月15日為「全民國家安全教育日」，有小學舉辦一連串相關的教學活動，其中問及國家安全、國安法等概念。

偏頗理解國家社會安全

在香港政府今年的「全民國家安全教育日」網站上，當局對「社會安全」的解釋為「包括社會治安、社會輿情、公共衛生等方面，是社會和諧穩定的基礎。面臨重大疫情、群體性事件、暴力恐怖活動、新型違法犯罪等威脅，維護社會安全必須健全法制，完善體制機制，提升應對重大新發突發傳染病等社會公共安全事件的能力」。這段話直接摘錄自2020年11月國家教育部印發的《大中小學國家安全教育指導綱要》，用來引導學生或許足夠有餘，但是治港官員理解顯然不宜止步於此，僅將「社會安全」當作表面上的維持社會安定繁榮。

關於「社會安全」，習近平在第十八屆中央政治局第十四次集體學習已經指出「維護國家安全，必須做好維護社會和諧穩定工作，做好預防化解社會矛盾工作……加強保障和改善民生工作，從源頭上預防和减少社會矛盾的產生」，並且「要以促進社會公平正義、增進人民福祉為出發點和落脚點」、「推動發展成果更多更公平惠及全體人民」，後來《國安法》第29條更加直接規定了「國家健全有效預防和化解社會矛盾的體制機制，健全公共安全體系，積極預防、減少和化解社會矛盾」。不過從今次港府宣傳教育及過往實際工作情況來看，官員無疑都是只重事後應對而不在意事前預防。

2016年春節前，習近平於江西調研考察時的講話更明確地指出「保障和改善民生沒有終點，只有連續不斷的新起點，要採取針對性更強、覆蓋面更大、作用更直接、效果更明顯的舉措，實實在在幫群眾解難題、為群眾增福祉、讓群眾享公平……織密紮牢托底的民生保障網、消除隱患，確保人民群眾安居樂業、社會秩序安定有序」。這段話已經被中央文獻出版社《習近平關於總體國家安全觀論述摘編》一書收在「社會安全」綱領之下，未知本港那群一邊宣傳國家安全卻又一邊拒絕設立失業援助金、拖延取消強積金「對沖」安排的高官們對此有何感想？

經濟安全兼含民生公平

除了「社會安全」之外，港官對於國家「經濟安全」理解似乎同樣存在偏差，他們可能只知道抄襲幾年前內地材料「不斷完善社會主義市場經濟體制」、「堅持發展是硬道理」等口號，卻看不到近年大陸在此方面的相關倡議及實際成績，譬如2020年5月中共中央、國務院發表《關於新時代加快完善社會主義市場經濟體制的意見》，其中一項要求便包括「堅持和完善民生保障制度，促進社會公平正義」，而今年3月全國人民代表大會通過的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要》更設有專篇提出應該「增進民生福祉，提升共建共治共享水平」。

《十四五綱要》要求特區落實維護國家安全的法律制度和執行機制。（資料圖片）

事實上國家「經濟安全」的相關工作，從一開始便包含了保障本地人民基本溫飽。在2013年底的中央經濟工作會議與中央農村工作會議上，習近平便仍然分別表示「我們注重處理好經濟社會發展各類問題，既防範增長速度滑出底綫，又理性對待高速增長轉向中高速增長的新常態；既強調改善民生工作，又實事求是調整一些過度承諾」，「立足國內基本解決我國人民吃飯問題，是由我們的基本國情決定的，也是我們一以貫之的大政方針……保障國家糧食安全是實現經濟發展、社會穩定、國家安全的重要基礎」，可見維護「經濟安全」不能一蹴而就跳到應付其他更高層次的問題。

隨着內地近年經濟飛躍發展、民生保障逐趨完善，國家「經濟安全」重點才由保障本地人民基本溫飽轉移去到調整經濟結構、健全金融體系、應付國際競爭等事之上，像是習近平在2015年10月黨的十八屆五中全會上便指出「國際經濟合作和競爭局面正在發生深刻變化，全球經濟治理體系和規則正在面臨重大調整，引進來、走出去在深度、廣度、節奏上都是過去所不可比擬的，應對外部經濟風險、維護國家經濟安全的壓力也是過去所不能比擬的」，但即使如此該次全會公報還是寫到應該「注重機會公平，保障基本民生」，甚至直接指出「支持港澳發展經濟、改善民生」。

雖然保障民生、社會公平明明也在維護國家安全要求之內，港府官員卻有意或無意地忽略了。今年的「全民國家安全教育日」研討會，財政司司長陳茂波以《經濟安全與國家安全》為題發表演講，正正便是通篇不提保障民生、社會公平；而行政長官林鄭月娥於三年前發言聲稱自己「不是解讀國家政策的專家」，三年過後亦不見得她對「總體國家安全觀」增進了多少理解。那麼由此看來，需要接受國家安全教育的人除了市民大眾之外，似乎還包括現時的這群治港者。