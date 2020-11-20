香港不是大灣區的求職者輸出地

近日，建制派甚至政府也一再鼓勵年輕人北上發展，卻鮮有反思如何增加香港的競爭能力。經濟學人智庫EIU最新發表的全球生活成本指數便顯示，香港再次成為全球133個城市中生活成本最昂貴的城市，與法國巴黎及瑞士蘇黎世並列榜首。在大灣區共同發展規劃中，香港應該做的是產業改革，吸引人才，甚至起牽頭角色，而不是一味將年輕的求職者輸出到其他城市。如何定位及增加競爭力，值得政府反思與留意。

毗鄰城市的良性競爭往往存在推因素和拉因素。一方面深圳等大灣區城市的創科產業發展蓬勃，給予年輕人更多發展機會，另一方面香港生活成本高昂，結果既是香港吸引不了外來人才，甚至會有人才流失的可能。

落馬洲河套地區的「港深創新及科技園」（資料圖片／鄭子峰攝）

人工差不多 成本大不同

國際招聘機構HAYS在2019年的調查報告便顯示，香港與內地的實質薪資相差不大，但兩地的生活成本截然不同。香港薪資的購買力只相當於39.8萬美元，內地則高達52.1萬美元，相距甚遠。在這樣的社會環境下，試問香港如何吸引人才？建制派只知呼籲年輕人北上尋找機遇，原意雖好，但忽略了提升香港本身的競爭力及吸引力。

眾所周知，香港的生活成本高昂，其中一個原因在於居住及租金支出。EIU報告便計算了飲食、衣著、交通及住屋租金等成本在內，當中除了住屋租金直接受香港的不正常樓市拉高之外，飲食等也很可能因為昂貴的舖租而昂貴。然而，香港政府迷信小政府大市場，對收地、徵收空置稅的百般推搪，也不敢挑戰靠土地盈利的既得利益者，香港的生活成本未見改善，就業機會又沒有明顯增加，人才自然望而卻步。

（資料圖片）

香港就是大灣區核心

深圳雖然也面臨居住成本較高，容易造成人才流失的問題時，但其政府透過「國內高層次人才計劃」、「深圳人才新政81條」等，不僅積極予以住房補貼，更推出專門的人才住房政策，在政府主導下降低居住成本，吸納人才樂業安居。反觀香港政府，仍主要依靠市場驅動，即企業本身為人才提供住房津貼。而政府僅有科學園「創新斗室」人才住房計劃，不僅只有500個單位，更因規劃失當，難收其效果。

更甚的是，建制派甚至官員沒有解決問題的決心，只打算單向地輸出年輕人才到大灣區。其實香港本身就是大灣區城市之一，甚至是其核心所在，香港若能做好產業發展及吸引人才匯聚，本身就是在推動大灣區的整體發展。他們不向內反思各項施政導致香港不宜居而令人才流失的弊端，反倒把人才向外輸出當作目前香港就業問題、社會問題的解藥，實是對大灣區人才發展策略的誤解。

正如特首林鄭月娥在深圳特區成立40周年慶祝大會上所表達那般，大灣區共同發展的人才策略應是聯手招攬全球人才，各出所長，而不是某一方單向的輸入或輸出。因此，當談到大灣區「聯手」吸引人才時，即香港不只專注於人才輸出，更同樣需要破除大市場小政府的迷信，為人才降低生活居住成本，加強人才吸納，這樣才不會拖了大灣區的後腿。