旅遊氣泡｜下月預計可去新加坡　出發日本是否有望？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-26 17:15

香港與新加坡政府周一（26日）公布，雙邊「航空旅遊氣泡」協定下的專屬航班將於五月二十六日啓航，在兩地疫情保持穩定下，逐步和有序地恢復跨境航空往來。加上官員早前表示，正與日本、泰國、澳洲、紐西蘭等地探討建立旅遊氣泡。在疫情期間受入境管制措施影響的旅遊相關產業，或能隨着旅遊氣泡的逐步擴大而鬆一口氣。

旅遊及其相關行業是本港的經濟重點，新加坡旅客在過去帶來的經濟收益不容小覷。根據入境事務處資料，從2015年起到旅遊業受社會運動影響的2019年之前，新加坡便是東南亞之中第二多旅客訪港的國家，每年有48萬至52萬不等的過夜旅客來港，若成為首個開放旅遊氣泡的地方，的確好處不少。

旅遊氣泡經濟受惠

這四年間新加坡的到港過夜旅客平均每年在港消費高達32.5億元，尤其在酒店住宿及飲食方面每年平均消費更分別有約12.4億及9.3億港元。在本港經濟的復蘇路上，旅業逐步重啟是不能避免的一環。

既然旅客能夠帶來如此可觀收益，香港政府便應為更多的雙邊遊旅遊協定努力。現時本港仍有近26萬人失業，消費及旅遊相關行業的失業情況依然嚴重，其中零售、住宿及膳食服務業失業率便高達10.7%，如何為這些旅遊相關行業謀求出路，肯定是政府的當務之急。單是港府正在協商的日本、泰國、澳洲、紐西蘭四地，它們在2018年便有近181萬人次在港過夜，為本港創造近103億元收入。香港與新加坡的合作，正是政府在防疫與經濟之間作出平衡的一次嘗試，港府應好好累積經驗，為之後與其他地方的旅遊氣泡作好準備。

本港亦要首先做好防疫本份，才有望爭取與外地互通旅行。（資料圖片）

謹慎防疫預備重啟

不過在將旅遊氣泡擴大之前，本港亦要首先做好防疫本份，才有望爭取與外地互通旅行。近日香港在檢測與防疫上仍屢現漏洞，例如早前的檢測「假陽性」事件若在氣泡期間重現勢必遭致「熔斷」，從而無端打亂旅客行程。至於檢疫酒店出現疑似走廊播毒以至引發社區感染事件，亦會嚴重打擊外地政府和旅客對本港防疫的信心。

此外，其餘國家是否放心讓國民來港，本港的疫苗接種普及程度無疑也是其考慮因素。根據新加坡與香港兩地政府最新數字，新加坡每100人已接種的劑量高達37.8份，比較香港的16.7份高出超過一倍，而且這個差異還是在新加坡接種疫苗對象範圍比較香港為狹的前提下發生。如果本港疫苗接種率繼續追不上其他地區，很大可能影響跟其他地區商討氣泡安排的進度。

在一方面，港府固然要從速改正現存問題，在檢測上壓低檢測承辦商的出錯機率，防疫上也應從隔離酒店、到港安排等避免未打疫苗、未經隔離的到港旅客有社區接觸。但在另一方面，廣大市民若想外遊自然需要先打疫苗，但留在本地不外遊者無論出於防止疫情輸入抑或保護自身之故，他們亦應該在個人身體狀況容許的情況下盡早預約接種疫苗，這樣才算對本地經濟和社會負責，以防疫情反彈，令旅遊氣泡功虧一簣。