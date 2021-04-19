變種新冠病毒衝關　政府須全力堵截

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-19 18:30

香港首次錄得社區感染變種新冠病毒個案，由杜拜入境的印度裔工程師患者完成檢疫隔離期後確診，而且傳染給同住友人。政府當務之急是追查該名患者的感染途徑。本地疫情漸見回落，最大威脅來自輸入個案，尤以傳染力更強的變種病毒為甚，收緊高風險國家人士來港限制有理，延長檢疫期及加強檢測，亦可避免更多帶有變種病毒患者流入社區，增加社區爆發風險的機會。

自3月下旬起，新冠病毒輸入個案數目在大部分日子高於本地感染人數，反映外防輸入措施一度見效。不過，該工程師3月19日到港並完成隔離期後，日前確診帶變種病毒，令人擔心防疫堤壩已經失守。

佐敦伯嘉士大廈累計兩名患者與N501Y變種病毒株有關。(資料圖片)

染疫途徑須查明

外防輸入一直靠三招，抵埗前陰性證明，抵港後酒店隔離，隔離期間檢測。該檢疫酒店回覆傳媒，指政府已證實酒店沒有交叉感染的風險，又確認該工程師在入住期沒有離開客房和接觸他人，所有員工已做檢測。既然變種病毒容易傳染但沒有在酒店和社區廣泛散播，而當事人檢疫期間一直未有測出病毒，其染疫途徑可能如政府專家顧問許樹昌猜測，即早在抵港前已發生，只是潛伏期超過21天檢疫期限。

那是不是說，若果政府果斷及早停飛來自高風險國家的航班，就不會走漏染疫者？就這個案而言，杜拜不是政府法例定義下的高風險或極高風險地區，而來自杜拜的輸入個案也不多，而在3月19日該工程師到港那天，杜拜的感染個案正在下降。政府難以斷絕所有地方航班來港，外界難以說政府漏招。

4月16日深夜，政府公布佐敦伯嘉士大廈一名居民被驗出染變種病毒，深夜展開封區檢測。（羅君豪攝）

堵截工作多管齊下

如今變種病毒雖然流入社區，但政府亦沒有怠慢，立即推行了圍堵措施。其先是要求該工程師所住大廈所有居民強制隔離檢疫，隨後宣布要求工程師到訪過的公眾場所的居民強制檢疫。另一方面，為預防更多變種病毒個案湧港，政府宣布從周二（20日）起直接禁止印度、巴基斯坦和菲律賓的所有航班來港14天。該三個國家是香港錄得輸入較多變種病毒個案的國家，而且觸及日前收緊的航班入境的「熔斷機制」。

為確保市民安心，政府需要做更多工作。由於當事人感染原因未明，酒店染疫的途徑還是不能完全排除，衞生部門須檢示檢疫酒店有數宗同類變種病毒個案有否關連，又應參考醫學專家建議，要求酒店員工和同期檢疫的旅客做血清檢測，了解他們會否過往感染而得抗體。此外，政府可如澳門般延長來自高風險及極高風險地區已到埗人士的檢疫期至28天，並由檢測替代七天自我醫學監察，盡量避免走漏潛伏個案。另一方面，市民更要積極接種疫苗，醫學專家指接種者萬一感染，無論是否感染變種病毒，病情也可減輕。

在全球疫情反彈之際，香港本地感染數字處於低位，港府有條件與內地和其他國家放寬出入境限制，可說來之不易。正因如此，政府和社會必須全力把關，避免防疫工作和通關商討功虧一簣。更多的防疫措施必定令入境者和酒店職員添加麻煩，亦打亂了急需聘請菲籍傭工的家庭和印巴港三地工幹探親的計劃，但香港實在經不起第五波疫情，政府須向三國政府和本地的外籍社群解釋香港的難處，盼各持分者理解。