秘魯反貪總統遭DQ　既得利益結構亟需革除

新冠疫情在多國肆虐，其中南美國家秘魯更為當中的重災區，至今已造成近百萬宗確診，逾3.5萬人死亡，平均每十萬人便有近110人染疫，為比利時及聖馬利諾之後，全球排行第三。在疫症橫行之時，當地經濟更加雪上加霜，外界預期當地本年度的經濟將收縮14%。然而秘魯國民禍不單行，當地最近爆發近數十年來最大騷亂，總統比斯卡拉（Martín Vizcarra）先被國會彈劾下台，觸發國內大型示威，警方出動催淚彈強硬鎮壓，至少兩人死亡更惹來全國反彈，繼任的臨時總統梅里諾（Manuel Merino）不及六日亦宣告辭職。

秘魯與眾多的南美國家一樣，自獨立以來一直在軍事獨裁及民主政體之間翻來覆去。1990年日裔的藤森謙也上台，自此開創出秘魯歷史上的新一章。藤森推行大刀闊斧的新自由主義政策，大規模私有化公營企業、將新索爾大幅貶值，成功緩解困擾秘魯多年的惡性通脹問題，締造國內的強勁經濟增長。藤森又強硬打撃國內毛派游擊隊「光明之路」而大受貧農支持。藤森藉此得以大權獨攬，1992年發動自我政變，先解散國會再凍結憲法，在各級政府機關安插大量親信。2000年其涉嫌違憲尋求三度連任，最終爆發貪腐醜聞而下台。

國會兩個月內再度彈劾總統

藤森時代雖然結束，不過其影響力仍遍佈秘魯政商界，當中其兩名子女惠子及健二亦為國會議員，而藤森惠子更一手創立力量黨，於2011年及2016年兩度參選總統，只以四萬票之差遭庫琴斯基（Pedro Pablo Kuczynski）撃敗。不過由於國會仍由藤森派把持，令庫琴斯基施政舉步為艱。2014年針對巴西國內左派總統盧拉貪腐指控的「洗車行動」亦波及秘魯，2017年庫琴斯基承認曾收受巴西建築公司奧德佈雷赫特巨額顧問費，兩度遭國會彈劾後自行辭職，三名前總統亦捲入不同貪污醜聞，由副總統扶正的比斯卡拉上台時便矢言要嚴打貪污。

然而比斯卡拉推行禁止候選人收受私營企業政治捐獻、禁止國會議員連任的修憲公投時，縱然受秘魯選民八成半的壓倒性支持，卻在國會遭到藤森派極力抵制。而藤森惠子本人亦曾因涉嫌收受奧德佈雷赫特捐款，於2018年被控以洗黑錢罪被判收押36個月。為突破政治困局，比斯卡拉發動不信任動議，解散國會另行大選，藤森派的人民力量黨得票雖然大瀉，但取而代之的中間派政黨仍然為頑固的既得利益勢力保駕護航。當比斯卡拉提出移除國會議員赦免權的公投，國會旋即起草法案加強國會赦免權，並移除包括總統的行政官員赦免權。

國會亦於月前以比斯卡拉委任文化部長一事上涉嫌公器私用，三年內第三度向總統發動彈劾。由於比斯卡拉為副總統扶正，一旦其下台總統之位將由國會議長梅里諾署任，因而被外界質疑有利益衝突之嫌。而亦有傳媒指出梅里諾早在彈劾前已聯絡海軍總司令及政府內部官員尋求支持並組織過渡政府。報道傳出後國會失去三份二支持通過彈劾議案。國會一計不成又生一計，以其多年前擔任莫克瓜總督時的涉貪指控，兩個月內再度彈劾比斯卡拉，結果終於以105對19票成功通過移除其總統職務，而比斯卡拉亦即晚宣佈下野。

跨國資本吞噬民主體制

消息傳出後全國震動，大批國民怒斥此為一場政變，首都利馬有大批群眾聚集，全國各地亦有不少示威者公然違抗宵禁令上街抗議。大批群眾亦包圍國會大樓，示威者以路障阻止警方推進，警員則以催淚彈及橡膠子彈驅散，一幕幕景象似曾相識。衝突中兩名示威者遭流彈打死近過百人受傷後，11名政府官員紛紛宣佈辭職，國會亦召開危機會議要求梅里諾在限期前辭職，否則面臨彈劾。最終在眾叛親離之下，梅里諾於11月15日宣佈辭職，總統一職由國會選出的新議長薩加斯蒂（Francisco Sagasti），直至明年舉行大選為止。

秘魯歷時數年的政治危機，在人民上街彰顯其力量甚至犧牲其性命之後，似乎終於可以告一段落。然而梅里諾縱然步上藤森、庫琴斯基、比斯卡拉一樣黯然下台後，秘魯貪腐的權力結構依然屹立不倒，行政、立法、司法中不論何黨何派均受巨大的利益牽制時，要進行任何有意義的改革根本舉步維艱，法院裁判明顯偏袒有權有勢的罪犯，國會議員的貪污醜聞更是無日無之，令其支持度跌至個位數。正如比斯卡拉到國會自辯時所言，要把之扳下台的議員當中，便有68人正因涉貪而受查。既然其身不正，又何以正人呢？

自蘇聯倒台後新自由主義席捲全球，不少論者曾指只要經濟開放社會富裕，穩定的自由民主體制便會在發展中國家落地生根。然而當國家在市場上退場，跨國資本予取予攜，甚至以巨額捐獻影響政治過程，反養成吞噬民主體制的龐然巨獸。巴西「洗車行動」波及不論左右的全國政界，拉倒了盧拉、羅塞夫政權，最終卻令蔑視任何代表建制博爾索納羅崛起。而在秘魯及玻利維亞，既得利益勢力借疫奪權，粗暴扳倒改革派領袖比斯卡拉及莫拉雷斯，可謂壓倒其建制認受性的最後一根稻草。街頭衝突甚至革命，還會遠嗎？