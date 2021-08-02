官僚糊塗馬虎帳　社會最身受其害

行政長官林鄭月娥於去年4月宣佈連同一眾司局長、特首辦主任以及全體行政會議成員減薪一成，與社會共渡時艱。為期一年的措施本來於今年4月結束，卻被傳媒揭發原來減薪期一年屆滿後，因為政府內部失誤，減薪仍然持續達三個月，薪金涉款逾226萬元。



儘管部份行政會議成員表示並不介意多減薪津三個月，同為行政會議成員的新民黨主席葉劉淑儀卻批評有關事件是「低級錯誤」，並且質疑「小事也如此馬虎，將來又何委以重任」。

難辭其咎的行政部門

負責政府高層減薪安排的行政會議秘書處，職責包括確保「行政長官會同行政會議作出的決定妥善紀錄」，隸屬的行政長官辦公室。後者是作為直屬行政長官的行政部門，具「大內總管」的關鍵職能，負責按照行政長官指示並落實相關命令。作為特首直屬的官僚機構，每日處理動輒影響七百萬市民，若然其行政處事尚且可以如此馬虎糊塗，市民自然不能不質疑，香港政府的其他部門是否認真辦事，盡忠履職。

今日行政會議秘書處所失誤的是「不被察覺」、涉款226萬元的「多扣薪津」，對於身處高位的特區官員自然是九牛一毛，甚至不少官員和行政會議成員接受訪問時亦表示「後知後覺，不知不覺」。然而政府部門的其他行政失當卻往往是可以使小市民無所適從，甚至喪失生命，例如早前有染疫人士被強行送往隔離檢測，其六旬母親就被政府相關部門獨留在家等候送往檢疫時，被被揭倒斃家中猝死。政府行政上上樑不正，在單單減薪扣糧亦不能做到絲毫不差，面對市民公眾時行政失當、擾民措施亦自然是司空見慣。

葉劉以外誰能發聲

事件除了反映政府管治以至公務員可以如此糊塗混帳，更反映社會中無權無勢者的悲哀。身居於政府最高權力諮詢架構的行政會議成員尚且可以不滿政府的交代，在公開的平台批評，並且責難相關部門以及涉事者不能單憑一句「溝通有誤」便「蒙混過關」。市民公眾對於政府不同政策上的拖延失誤，更是只可以敢怒不敢言地逆來順受，所謂「溝通有誤」甚至不承認問題的情況可能比比皆是。甚至早前審計署發表報告指出入境處需加強追查假結婚案疑犯下落，卻換來入境處處長區嘉宏高調反駁審計處「胡亂批評」。儘管處方及後承諾日後會加倍謹慎，事件卻揭示公務員系統的怠惰作風和推卸責任。

今日行政會議成員因政府當局行政失誤、糊塗馬虎的處事方法有了切膚之痛的感受，以後更應有「己所不欲，勿施予人」的覺悟，可以更積極地促使政府政策的實施落實。萬八萬元薪酬對於官員可以是尤如垃圾，但未有思考周全的行政失當卻是可以令無數市民身受其害。