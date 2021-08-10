阿里或其他內地企業也不可能成為財閥

阿里巴巴近來負面新聞不斷。自去年開始遭到內地對平台經濟「反壟斷」的監管措施打擊，按官方口吻未來很可能還會失去以往的稅務優惠。到上周，一名阿里的女員工將自己被上司及客戶性侵的自述上載到網路上，引起了廣泛關注。雖然阿里已經即時為此向公眾道歉，並且為此辭去被指控的員工、處罰負責的人事系員工，也答應會幫助事主，然而卻仍未能平息眾怒。

本周一（9日），官媒《人民日報》旗下新媒體「踏浪青年」表示如果指控屬實，阿里尤如「四十大盜」，並警告指「不要妄想像韓國財閥一樣操控一切」。



「財閥」一詞來自於戰前日本，當時日本現代化工業幾乎由幾家大財團所控制，尤其是近代化過程中軍工和財金合體後，部分企業在大量軍費支撐下擴展成巨無霸企業。即使到了戰後，美國試圖解體部分財閥的影響力，但成效不彰，時至今日日本經濟仍常見財閥的身影。

三星李在鎔獲准假釋提前出獄

韓國現代經濟結構與日本非常類似，國內經濟由數個代表性的大財閥所把持，甚至在此方法比日本有過之而無不及。韓國公平交易會在2010年的報告就曾提及，單是三星集團的營收就佔了該年韓國GDP的22.1%，四大財閥（三星、現代、SK、LG）加起來更佔去51.4%。四大財閥的GDP佔比在此後10年亦一直居高不下，維持在50%以上。由於這些企業如此龐大，因此它們也常常被稱為「大到不能倒」，不單在韓國的政經有巨大影響力，甚至也享有不少特權，在韓國國內被稱為「能操控一切」也不為過。

剛好就在官媒批評阿里巴巴「不要妄想像韓國財閥一樣操控一切」的同一日，韓媒就引述法務部決定三星集團副會長李在鎔將於本月13日假釋重獲自由之身，這令人不禁更意識到官媒這番話背後的道理。被稱為三星集團「少主」的李在鎔，為去年去世的三星集團二代會長李健熙的獨生子，被視為此龐大商業帝國的繼承人。但在2016年時，李在鎔因捲入韓國時任總統朴槿惠「閨密干政」醜聞而被調查，雖然在2017年已被判刑，但結果卻推遲到今年初1月18日才被判即時入獄兩年零六個月。而在入獄後七個月不足，他又得假釋重獲自由。雖然當局解釋假釋李在鎔不是特權，但在入獄期間，四大財閥不斷遊說和施壓總統文在寅特赦李在鎔，之後一度傳出在8月15日光復節前將特赦他。現在以假釋代特赦的做法，都不禁令人覺得財閥的影響力已大到可以動搖朝政法紀，甚至連監也可以不用坐。

三星集團副會長李在鎔將於8月13日得假釋重獲自由之身。（Reuters）

中國不會容許財閥誕生

中國的經濟結構跟韓國和日本差距很大，中國經濟體量龐大，而且仍然由國企主導，很不可能出現一些像三星一樣的巨無霸集團。然而，即使規模有所差距，中國對於部分民企甚至是國企，都會小心避免它們發展成「大到不能倒」的企業。這既是要防止國家治理被部分既得利益者騎劫，避免出現極端資本主義中財團干政的常見流弊，也是要避免企業過大時，剝削了勞工的權益。

像這次阿里巴巴的性侵醜聞事件在內地引起巨大民意反彈，除了是性侵事件本身不當外，也是因為阿里巴巴作為一間企業的社會風評在中國民眾中長期不好所致。例如，在電商上業務上，阿里巴巴的「二選一」過去一直被小商戶所批評，這也間接推動了中央最終不得不向平台經濟進行「反壟斷」打擊。而在私人層面上，阿里巴巴對員工的剝削也時有所聞，不少年青人表示在阿里巴巴這樣的企業工作，得接受「九九六」（每天工作由上午九時至下午九時，一周工作六天）、甚至是帶點誇張的「零零七」（一周七天二十四小時工作）的工作文化，這令他們完全失去個人生活，反問在這樣的工作環境下又如何結婚生育。

中國阿里巴巴性侵案：中國最大的電子商務公司阿里巴巴在2021年8月8日的一份聲明中表示，在一名女員工報告被性侵犯後，該公司正與警方合作調查該公司涉嫌的不當性行為。(AP)

像阿里巴巴一類的企業，過度商業化的發展後，也自然引起一些社會問題。政府對此的正確態度是在其尚未演變成重大問題時制定規範，約束無節制的資本擴張，要求其兼顧社會責任。假若明知問題存在，因為擔憂股市動盪或企業反對而任由資本無序擴張，最終當巨無霸的財閥誕生時，就很可能以企業利業騎劫國家利益，形成國家治理一個長遠的難題。