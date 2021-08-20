星港旅遊氣泡幻滅　「清零」不應流於口號

香港政府和新加坡政府周四（19日）宣布，考慮到兩地目前在疫情防控方面所採取的策略存在差異，決定不再就雙邊「航空旅遊氣泡」作進一步討論。簡單來說，香港以嚴控入境、疫情「清零」為目標，而新加坡則提出將新冠與普通流感一樣對待，趨向與之共存。兩地對於新冠疫情的應對態度截然不同，旅遊氣泡爆破並不令人意外，問題是香港是否能真正做到「清零」，抑或流於口號。



兩地宣布不再商討旅遊氣泡的同時，新加坡政府宣布放寬政策，港人入境毋須再隔離，對於需要來往港星兩地的商務人士比起先前無疑是多了一重便利。不過香港並未同步放寬，而是要求市民由新加坡返港後仍然要接受隔離。箇中原因，在於香港採取的策略以「清零」為目標，為了保障本地社區衛生安全，以隔離措施從入境方面把關實為必然。

做好入境把關 面對Delta病毒挑戰

目前世界各地對疫情有兩種不同應付策略，新加坡便選擇了「同病毒共存」。惟中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦曾指出只有免疫屏障夠高，才可以選擇「同病毒共存」，否則只能先朝著「清零」的方向走。觀乎一直堅持「清零」的內地，從2020年年中開始通過大規模社區檢測、封城封關及外防輸入措施等，已將新冠病毒確診率和死亡率保持在控制水平之內。香港既希望與內地通關，讓兩地人口流動，刺激香港經濟，自然應配合內地防疫政策以達至同一目標。

但目前香港的整體防疫措施並未夠完整，包括日前一名機場貴賓室女職員確診，專家相信很大機會是被英國來港轉機的旅客感染。由於病毒變種有機會導致疫苗失效，變相令群體免疫生效之前，整個社會已經需要再次付出代價。政府專家顧問袁國勇建議盡量分隔相關旅客，理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒亦支持分開處理轉機與出境旅客，兩個意見都值得官員從善如流。

漏網之魚一條都太多

另外，影星妮歌潔曼8月12日乘搭私人飛機抵港，不但獲豁免檢疫，下榻的亦非香港指定的檢疫酒店而是山頂豪宅。雖然商務及經濟發展局局長邱騰華解釋，指已規定妮歌潔曼的攝製隊要逗留在指定地方，外出要按事先的行程，並要接受多次檢測，但誠如袁國勇對豁免檢疫一事明言：「當你有豁免，就一定會有漏洞出現。」官員必須確保獲准豁免的條件能嚴格執行，尤其澳洲悉尼正在爆發Delta變種病毒，如妮歌潔曼團隊般來自澳洲的入境者自然更惹人擔心。

回顧6月時，香港大學工程學院土木工程系團隊已從大埔取樣的污中測出新冠病毒Delta變種的陽性信號，顯示香港正面臨一波新的危機。香港既以「清零」作為政策目標，政府理應就出入境檢疫措施作出最嚴密的把關，杜絕病毒再於社區廣泛傳播及再次增加本地醫療系統壓力。