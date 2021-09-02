廣深聘香港中醫師　特區政府更要反思

廣東省中醫藥局在周一（30日）公布，擬在今年內在廣州及深圳選定公立中醫醫療機構試點，以合約形式招聘港澳中醫師。省衞健委同日公布省內七家中醫醫療機構招聘12名港澳註冊中醫。食衞局局長陳肇始歡迎此措施，指本地中醫師可以進一步在國家醫療體系工作，促進中醫藥交流，「同時讓香港的中醫師，尤其是年輕一代的中醫師，有機會到大灣區發展」。



粵方推出的12個職缺是繼CEPA後的進一步放寬港澳中醫執業的措施。CEPA容許港人在通過內地醫師資格試並取得證書後私人執業，新措施是《粵港澳大灣區中醫藥高地建設方案（2020至2025年）》的一部分，透過打開公立醫療機構大門，讓香港中醫直接從事臨床和研究工作或培訓。

內地進一步放寬香港中醫執業限制固然是好事，即使內地的中醫教學多採用西醫思維，跟本地課程有所不同，但兩地仍然大有合作交流空間。若果措施順利，相關職缺或會更多。

張偉麟稱本港有足夠中醫師，但認為本地中醫專才的闊度和深度不足。（張浩維攝）

中醫師過剩乃政策不足的結果

然而，港府、中聯辦在歡迎措施之餘，亦要評估措施短中長期對中醫師供需的影響。中聯辦協調部副部長陳澤濤稱，香港註冊中醫師過剩，此舉是內地體現對香港的關心與關懷。然而，香港的中醫師供過於求，並非因為市民的醫療需求小。事實上，香港的總體醫療需求強勁，只是市民求醫對象偏重西醫，尤其是公立醫院。

根據中大亞太研究所的調查，去年約有35%受訪者光顧中醫，比西醫的約72%低一半，而87%受訪者贊同政府把中醫納入公營醫療服務。中醫雖然早已植根香港，但兩組數據顯示，中醫在公私營市場仍有擴張空間，令更多中醫師維持生計。

再者，2017年發表的《醫療人力規劃和專業發展策略檢討報告》推算中醫數目迄今供過於求，但未來幾年供需差距逐漸拉近，到2025年有望平衡。再者，預計2025年運作的首間中醫院又會吸納部分人手，中醫需求預料會增加。

解答：東華三院一共有41個醫療衞生服務單位，除了5間醫院，另外還有中西醫藥結合治療中心／服務單位、中西醫結合健康管理中心、中醫流動診所、社區中醫診所、中藥檢驗中心、智障人士牙科服務、婦女健康普查部等等，為不同需要及不同範疇的市民提供多元化的醫療服務。

擴大應用 發揮所長

故此，香港政府不應視中醫師為需要對外輸出的人手，而是應思考如何透過政策及措施發揮中醫在治病、診症和病後調理的優勢，既是發展香港的中醫業，也同時紓緩西醫的診症壓力。

現時公立醫院有中醫門診和中西醫協作先導計劃，但只針對中風、癌症紓緩、下腰痛和肩頸痛治療，未能推廣至更多病症，局限了中醫在醫院的應用範圍。相較之下，港大（深圳）醫院就特設中醫科，醫治腫瘤、免疫內分泌、針灸推拿、脾胃等科，與其他西醫專科並存，其營運模式亦值得香港公營醫療部門參考。

隨着大灣區內城市體制整合，人才流動可說預期之內。對香港而言，若果有個別行業人才供應的確有多，外流不是問題。但所謂中醫過剩其實是資源未被善用之果，如今醫療資源不足應付人口需求，港府不可眼睜睜看着中醫人才被粵方城市拉走。大學生報讀本地大學中醫課程，就讀內地中醫院的港生願意回港執業，多少表示香港仍有吸引力。就此，港府應先盡力擴大內需市場，留住他們服務港人。

不只是中醫界，在創科、商界等界別也如是。港府、中聯辦以至建制派構想大灣區的人才流動觀念，很多時候也是為香港解決失業、人手過剩問題，但這從利益和道德上也是錯誤的。官員必須轉換思維，先行檢討失業、人手過剩原因，透過建立產業和改善營商環境吸納人才。香港解決自身問題，正是為大灣區發展出力。