美國人口轉變加劇社會矛盾　共和民主兩黨須以政策化解

上周，美國人口普查局發布2020年人口普查的結果，顯示過去十年美國人口變化顯着。這些變化某程度上說明了2016年特朗普勝選的社會及經濟背景，更足以預視美國未來的發展。



美國人口普查數據其中最突出的一個變化是白人人口佔比持續下降，最新數字為57.3%，比上一次（2010年）的調查下降了5.7個百分點，也是歷史首度跌穿六成關口。在18歲以下的兒童人口比例中，白人佔比更低，跌穿一半水平至僅得47.3%。非白人中——尤其是拉美裔——填補了大部分的人口增長。而以州份看，白人集中的紐約州、加州和鐵鏽帶（密歇根、賓夕法尼亞州等）都錄得明顯的人口下降，令這些州在聯邦眾議院的代表席數將減少一席。與墨西哥及中南美接近的德克薩斯州及佛羅里達州則錄得人口明顯增加，德州更因此將在眾議院增加兩個議席。

特朗普大打種族主義牌，獲得另類右翼運動追捧。（路透社）

白人佔比首跌穿六成

美國人口結構中白人愈來愈少，而且從兒童人口推算，這個趨勢未來不單不會改變，而且只會愈來愈明顯。而從州份人口的比例看，南方得益於拉美裔移民的趨勢明顯，反而白人集中的州份有下降的傾向。拉美裔等非白人人口增加，將長遠地威脅白人優勢的地位，這反而刺激了白人至上主義再度於極右群眾中復起。增加的人口當中不少是從南邊移入或偷渡至美國的拉美裔人口，他們當中又是低下階層為主，可能令到美國的貧富懸殊問題更為嚴重，也令南部州份的種族矛盾更為嚴重。

現在這些人口結構所造成的議題，不少都是2016年特朗普能夠勝出總統大選的關鍵原因。特朗普除了在種族主義上大打討好白人的牌，又提出以「美墨圍牆」解決南部邊境移民問題。在經濟上，特朗普則提倡削減福利及對中產友善的退稅政策，都成功贏得不滿新移民和福利政策的中產支持。總結而言，特朗普的路線成功刺激了一群不安的白人中產，令他們踴躍投票，最終贏得總統寶座。

人口結構反映美國的種群矛盾有可能愈來愈嚴重。

族群矛盾將會更為嚴重

但與此同時，人口結構也顯示，不論是特朗普個人或是共和黨一直以來的路線，都面臨着長遠的困境。特朗普和共和黨的主要支持者都是白人、中產、老年人，思想形態傾向保守右翼，但這些人口都正在減少當中。而非白人中，主要都以傾向支持民主黨的福利及經濟政策為主（2020年總統大選，只有佛羅里達邁阿密中特朗普得到較多拉丁裔支持），長遠而論共和黨的基盤將比民主黨更為弱勢。

共和黨如果不思考改變其新自由主義的經濟思想，顧及美國的種族及經濟問題，那很可能在未來會陷入更大的困境。而這個過程對民主黨而也不一定是一帆風順，因為那些漸漸轉向弱勢的右翼份子將會累積更大的不滿，有可能發展出極端的右翼組織，今年年初特朗普煽動右翼民眾衝擊國會便是其中一個例證。如果兩黨繼續惡鬥下去，美國的種群、社會及經濟矛盾未來將會愈來愈嚴重。