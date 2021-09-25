「雙十節」的寬與緊是香港要上的一課

撰文：評論編輯室
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保安局局長鄧炳強在接受報章訪問時提及，若市民在下月10日慶祝「雙十節」，要問清楚自己是否有將台灣分裂出國家的意圖，並反問「為何要慶祝這個日子」。隨後，多個民間組織表示將不會舉辦「雙十節」公開活動。

「雙十節」誠然不應被用作宣揚台獨，而這次爭議也讓人反思香港政治空間近兩年的丕變，以及未來何去何從。

紀念辛亥革命和中華民國成立的「雙十節」，回歸前在港親台組織一向重視及慶祝。而1997年隨着香港回歸，首任特首董建華和其特別顧問葉國華便曾要處理「雙十節」慶祝活動的問題，箇中不無政治智慧。

保安局局長鄧炳強在接受《星島日報》訪問時提及，市民都不應該在下月10日慶祝「雙十節」。（資料圖片）

「港事港辦」的政治智慧

董建華當年曾被問及「回歸後是否可慶祝雙十節」等問題，並強調會在「一國兩制」下以法律處理事情，亦表達深信台灣在港機構可以有合適的安排。葉國華曾憶述，中聯辦曾通知港府「雙十」那天別通街掛滿青天白日滿地紅旗，他則說服了台灣在港代表旗幟掛在室內而不在街上。葉國華本人更曾出席「雙十節」晚宴，會場除了掛滿青天白日滿地紅旗，亦演奏三民主義歌。

雙方避免尷尬與無謂的衝突，葉國華事後認為這都是因為雙方為此達成了默契。又因為當時特區政府與中央官員的互信程度高，以至港府擁有葉國華口中「港事港辦」的空間，用香港的方式來處理政治敏感的事情。

1911年10月10日是為武昌起義打開了當代中國革命的第一炮。（孫中山紀念館）

放下對抗　拿捏鬆緊

毋庸諱言，反修例運動全然破壞了內地與香港的政治互信，近兩年香港的政治空間更大幅收窄。正如全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，慶祝「雙十節」既可以慶祝辛亥革命推翻帝制，或是親台組織緬懷中華民國的管治，但亦可以被借作政治表態。既然「雙十節」可能被用作宣揚台獨，當下又缺乏政治互信的基礎，政府官員把一切話說得清楚，從嚴提醒相關人士，自然不叫人意外。

一方面，社會必須反思過去兩年一些人與中央事事對抗的態度，到底在保存抑或損害香港的政治空間？若然分離主義仍然未息，以致原本容許慶祝「雙十節」的政治空間也失去，對香港有害無利。唯有與分離主張割席，不挑戰政治紅線，讓「雙十節」這一類事情回歸其本質，政治互信才有望重建。另一方面，「一國兩制」本來就需要香港官員睿智地處理本身極為複雜多變的事情，運用兩制的空間拿捏尺度。較大的政治寬容度是香港的特色，而香港要保持這種特色，只能靈活多變，沒有一本天書讀到老的處事辦法。

再細小的事情，一旦變成了矛盾和對抗，被利用作挑戰政治紅線的工具，那麼香港的政治空間必然是最大輸家。相反，參考昔日的靈活及彈性，各方重新建立政治互信，緩和政治氣氛，「一國兩制」才能更充分地發揮特色，在嚴守「一國」原則下展現「兩制」的精彩。

連國家名都出錯的香港政府錯國名事件折射政治不信任管治意志是落實「港人治港」的關鍵
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