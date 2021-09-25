「雙十節」的寬與緊是香港要上的一課

保安局局長鄧炳強在接受報章訪問時提及，若市民在下月10日慶祝「雙十節」，要問清楚自己是否有將台灣分裂出國家的意圖，並反問「為何要慶祝這個日子」。隨後，多個民間組織表示將不會舉辦「雙十節」公開活動。



「雙十節」誠然不應被用作宣揚台獨，而這次爭議也讓人反思香港政治空間近兩年的丕變，以及未來何去何從。



紀念辛亥革命和中華民國成立的「雙十節」，回歸前在港親台組織一向重視及慶祝。而1997年隨着香港回歸，首任特首董建華和其特別顧問葉國華便曾要處理「雙十節」慶祝活動的問題，箇中不無政治智慧。

保安局局長鄧炳強在接受《星島日報》訪問時提及，市民都不應該在下月10日慶祝「雙十節」。（資料圖片）

「港事港辦」的政治智慧

董建華當年曾被問及「回歸後是否可慶祝雙十節」等問題，並強調會在「一國兩制」下以法律處理事情，亦表達深信台灣在港機構可以有合適的安排。葉國華曾憶述，中聯辦曾通知港府「雙十」那天別通街掛滿青天白日滿地紅旗，他則說服了台灣在港代表旗幟掛在室內而不在街上。葉國華本人更曾出席「雙十節」晚宴，會場除了掛滿青天白日滿地紅旗，亦演奏三民主義歌。

雙方避免尷尬與無謂的衝突，葉國華事後認為這都是因為雙方為此達成了默契。又因為當時特區政府與中央官員的互信程度高，以至港府擁有葉國華口中「港事港辦」的空間，用香港的方式來處理政治敏感的事情。

1911年10月10日是為武昌起義打開了當代中國革命的第一炮。（孫中山紀念館）

放下對抗 拿捏鬆緊

毋庸諱言，反修例運動全然破壞了內地與香港的政治互信，近兩年香港的政治空間更大幅收窄。正如全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，慶祝「雙十節」既可以慶祝辛亥革命推翻帝制，或是親台組織緬懷中華民國的管治，但亦可以被借作政治表態。既然「雙十節」可能被用作宣揚台獨，當下又缺乏政治互信的基礎，政府官員把一切話說得清楚，從嚴提醒相關人士，自然不叫人意外。

一方面，社會必須反思過去兩年一些人與中央事事對抗的態度，到底在保存抑或損害香港的政治空間？若然分離主義仍然未息，以致原本容許慶祝「雙十節」的政治空間也失去，對香港有害無利。唯有與分離主張割席，不挑戰政治紅線，讓「雙十節」這一類事情回歸其本質，政治互信才有望重建。另一方面，「一國兩制」本來就需要香港官員睿智地處理本身極為複雜多變的事情，運用兩制的空間拿捏尺度。較大的政治寬容度是香港的特色，而香港要保持這種特色，只能靈活多變，沒有一本天書讀到老的處事辦法。

再細小的事情，一旦變成了矛盾和對抗，被利用作挑戰政治紅線的工具，那麼香港的政治空間必然是最大輸家。相反，參考昔日的靈活及彈性，各方重新建立政治互信，緩和政治氣氛，「一國兩制」才能更充分地發揮特色，在嚴守「一國」原則下展現「兩制」的精彩。