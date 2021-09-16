錯國名事件折射政治不信任

日前特首記者會上把國家名錯印成「中國人民共和國」，性質上是手民之誤，儘管出錯的字眼是不應該出錯的國家名字，令事件多了一點複雜性。但更重要的是，事件引起的討論折射出另一個層次的問題——政治不信任。



立法會議員何君堯日前表示，佈景板經過重重工序但錯誤卻沒有發現，事件非常離譜。有內地背景的紫荊黨亦批評事件屬「常識性錯誤」，值得公務員團隊集體反思，並反映香港國情教育不足，部分公務員缺乏對國家認知。

出錯的字眼為國家名稱，「中華人民共和國」本應是工作人員應當嚴謹處理的部份。加上反修例以來香港社會多次被指「離心離德」，對國家有拒抗心態，甚至有分離主義的思想，因此錯字被放大來看也是意料之內。

錯字手民之誤 輿論反映猜疑

其實錯字本身沒有什麼好討論，個別事件很可能就只是手民之誤，不應該被上綱上線。但每一件事情引起的現象及意義解讀，都只能放在其時空脈絡來理解。錯印國名事件被一些人放大來看，提升到國家認知或意識不足的問題，本身便折射出當前社會脈絡和政治氣氛。

即使錯字事件不足以反映個別人士的國家意識程度，但建制派對此感到不滿，政府官員對此感到尷尬，本身是因為當前的政治氣氛充滿了不信任。內地認為香港社會充滿對抗心理，香港社會也自覺一些人在抗拒國家，這件事情被放了在這個脈絡角度來理解，其政治意味便大得多了。

紫荊黨建議政府日後在身分證上加上「中華人民共和國」全稱，其意義便不在是否加上七個字與否，而是試圖透過一些具體的安排，加強香港社會的國家意識，或至少是加強香港人具國家意識的客觀觀感。我們希望政府內部能夠問責，開誠布公地承認錯誤出了在哪些部份，重點也不在個別人員的懲處與否，而是以此展示政府的重視程度。

但歸根結柢，外在的措施或安排也只是手段而非目的本身，最重要還是讓香港加強國家意識，與內地重建政治互信。有了互信，大事往往能夠化小；缺乏互信，小事容易被化大。