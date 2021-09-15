連國家名都出錯的香港政府

本星期二（9月14日），行政長官林鄭月娥於行政會議前會見傳媒，談及第十四屆全國運動會正式開幕、本港代表團與賽事轉播安排等事宜，可是在她發言期間真正引人注目的是，背後布照熒幕竟顯示出「中國人民共和國第十四屆運動會」，把國家名稱中的「中華」弄錯作「中國」。事後行政長官辦公室在接受不同的傳媒查詢時，表示對於該個錯誤深表歉意，並會採取措施防止出現同類情況。



將「中華人民共和國」誤植成為「中國人民共和國」的手民之誤，過去在香港政府部門中已非首次出現。譬如警察聯合財富情報組網站首頁上方的區徽橫幅，滑鼠移到圖片上顯示的替代文字此前曾經是「中國人民共和國香港特別行政區政府」，到這次記者會事件後才改正；再之前2008年港府向聯合國提交報告、2015年時任行政長官梁振英出席紀念《基本法》頒布25周年研討會的致辭（已改正，原始內容存檔見此），也都將香港《基本法》誤稱為「中國人民共和國香港特別行政區基本法」。

港府過去不只一次將國號誤植為「中國人民共和國」。

國家名字的重要性

審批涉事布景檔案的多位官員及公務員都沒有注意國號大字出錯，無疑揭示他們日常辦公可能都是如斯馬虎了事。像是早前行政會議成員減薪一成的安排因為部門「溝通有誤」遭到「延長」三個月，而犯錯的行政會議秘書處同樣隸屬行政長官辦公室，兩件事情剛好反映特區政府內部這支跟林鄭月娥最為親近的團隊工作質素之低。

況且，今次出錯的不是普通字眼而是國家名稱，時間上適值各界反覆強調重視國家安全與融入國家發展的時候，加上連記者會本身主題亦為參與國家舉辦的全國運動會，結果港府居然在這場合犯下此一低級錯誤，恐怕跟主事官員欠缺政治敏感脫不了關係。他們要麼沒弄清楚突顯國家正是該個活動主題，要麼就是覺得國家大名不算什麼重要問題，兩種情況均透露出政府團隊意識形態存在嚴重弊端。

分隔苟且心態須予革除

另外也有意見認為今次事件發生可能源於政府高官依然偏重英語、相對輕視中文內容，所以才會導致校對文本看漏「中國人民共和國」的錯字，而上月教育局局長楊潤雄答覆立法會議員關於在公務員招聘考試中增設普通話語文能力測試的提問時，即引述公務員事務局稱「現行的安排行之有效，未有計劃在公務員招聘過程中增設劃一的普通話水平測試」，估計亦足以為這種「重英輕中」心態提供一個旁證。

不久前香港再出發大聯盟舉辦的一個研討會上，全國港澳研究會會長、港澳辦前副主任徐澤指出，今天如果還有人希望香港與內地保持距離是「可笑」的。這種想法除了直接體現在「逢中必反」的活動之外，其實也可以見於日常行事不自覺地忽視國家的政策、語言和文化，甚至後者影響隨時更為深遠——刻意對抗起碼是很容易察覺及糾正的行為，但已經潛在內化的分隔心態往往難以根除。

「中國人民共和國」的一字之差，獨立來看的確未算什麼大事，但它卻可能折射出港府官員沒有對國家有足夠的重視，又或者是一眾公僕工作態度已經散漫到這樣明顯的錯誤都看不到。然而更加讓人憂慮的是，也許這些所謂治港愛國者還是沒肯承認自己心態亟須改善，因為當局經過整天以後尚未正式公開發稿致歉，所有相關消息都是各個傳媒查詢後獲得的回應。無論出於苟且敷衍抑或緩慢處事，這種做法肯定都無法讓市民接受。