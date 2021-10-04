冀重掌經濟安全自主性的日本岸田新內閣

本周一（10月4日），日本自民黨新任總裁岸田文雄正式獲國會任命為第100任首相，並籌組新內閣。已公布的名單顯示，新內閣將進行「大換血」，20名閣員中13人初入閣，4人再入閣，1人改任，內閣中只得防相岸信夫及外相茂木敏聰留任。就如岸田在選舉中承諾會讓老中青不同世代的人都有機會入閣，這次閣員名單的年齡分布相對比較平均。



前首相菅義偉接任安倍時沿用了不少人閣員，菅義偉普遍被認為是接替安倍「手尾」的臨時工，因此這次日本政府換人可以被認為是安倍時代之後一次重要的權力洗牌。而中美角力白熱化，新內閣的名單也特別值得關注。

圖為9月29日，自民黨總裁選舉結果公布，岸田文雄勝出。（Reuters）

外交安全保持穩定 首設經濟安全大臣

這次內閣名單相當程度上反映了日本在中美角力下的態度。處理對外事務的防相岸信夫及外相茂木敏聰兩人，獲岸田留用，顯示他想保持對外事務的穩定性，基本對外政策不會因為日政府換屆換人而有太大改變。

亦即是說，日本對外關係中仍以「美日安保」為重中之重，而日本亦繼續不顧中國反對視台灣問題為自己的問題。另一方面，中日關係雖然轉差，但兩國在亞太地區仍有大量經濟往來，不會完全割裂。中國不單是日本最大的貿易伙伴，兩國也已簽署了《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），而中國也正在尋求加入日本所主導的《跨太平洋伙伴全面及進展協定》（CPTPP）。

這次內閣名單最有新意的是岸田首設了「經濟安全保障大臣」一職，由二階派系的年輕一代小林鷹之出任。按官方解釋，此職是特別因應中美角力白熱化下而設，主要負責計劃在緊張局勢下如何保障日本經濟安全戰略。

經濟安全堪比軍事安全

自民黨新任幹事長甘利明在《日曜報道 THE PRIME》的訪問中表示，所謂的經濟安全保障是指如何確立日本的「自立性」和「不可欠性」（不可缺性）。自立性具體是指發掘日本的經濟弱點並作補救，而不可欠性則是指「如果沒有了日本世界會感到困擾」的東西，並以此作為經濟武器裝備自己。他又特別舉出了半導體，指日本要掌握其重要性。甘利明更指出了這個經濟安全保障大臣是內閣特命大臣，「可對全部省廳發出指示」，包括經濟情報部門及國家安全保障局（NSS）都包含其中，可見其重要性。

從現實上考量，日本也理解到即使軍事上仍得以「美日安保」為中心，但經濟上不能完全押注美國身上。因此，日本須做到不管中美角力結果如何，都能繼續維持其獨立的重要性。日本也明白中日兩國畢竟在亞太地區都有相當大的體量，沒有辦法無視對方的存在，因此不管中日關係如何險惡，也不會真的完全脫勾。正如甘利明在訪談中也提到，與中國的一般生意仍會繼續。而且，二階派是自民黨內著名的親華派，岸田起任二階派的小林鷹之為首任經濟安全保障大臣，當然也考慮到要更圓滑地處理中日經濟往來。

各國都意識到中美角力持續，尤其對全球經濟的影響將愈來大。香港也必須尋找自己的獨特性，準備好中美角力可能帶來的經濟不穩定。據報，美國即將認定中國未能履行第一階段貿易協議，甚至研究新徵關稅對付中國，這定必對香港經濟帶來負面影響，香港也得小心應對未來可能有的經濟風浪。