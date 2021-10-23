防疫基準的新試點——渣打馬拉松

渣打香港馬拉松去年因新冠肺炎疫情肆虐而自1997以來首次停辦，今年亦因應本地疫情反覆而由原定的1月24日一再延期。隨著疫情終於相對穩定，渣馬最後落實於10月24日進行，是自疫情發生以來香港首個開放予公眾參與的大型群眾體育盛事。



渣馬回歸，同時要採取多項因應後疫情時代而生的措施，用以防範疫情在大型群眾活動之下再次爆發。而且措施的成效，無論成功與否，都將會為後疫情年代的大型群眾活動帶來有價值的啟示。

應對大型群眾活動措施的重點

本屆渣馬採取了的措施包括：大幅削減參賽人數，由74000人減至18500人；非精英賽跑手採用流水式起步安排；及增設相關防疫規，包括：跑手須不遲於比賽前14天完成接種疫苗、成功獲編配名額的跑手，須要預約領取選手包，領取選手包當日要親身提交疫苗接種紀錄及確認於過去21天未有到訪香港以外地方的健康申報表，並於賽前72小時以內完成政府認可的新冠病毒的核酸檢測、除了在跑道或指定限制區域外均需配戴口罩及保持社交距離等。

總括而言，以上種種措施的主調均離不開減低非必要的接觸、降低活動規模及接種疫苗，以公眾安全和防疫原則為措施出發點。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦曾在電台節目中表示，渣馬要求選手打齊兩針、有設置人數限制、活動在戶外進行，相信都已經將風險減到最低。

政府持有審批主權

要說現時的防疫規定是由田徑總會、渣打香港馬拉松賽會及政府三方協調而成，其實只是對了一半。從程序上而言，香港田徑總會及港馬籌委會於7月時向政府提交渣馬復辦建議書，列舉了參考了多個國際馬拉松賽事的最新規定的防疫措施，在得到民政事務局初步同意現有方案後，再取得其他相關政府部門批准，最後渣馬方得以復辦。此外，香港田徑總會主席關祺早前接受訪問時都曾表示，復辦活動的主動權其實在於政府，大會則是作出配合的一方。

對未來大型活動的啟示

對比早前香港大型戶外音樂節Clockenflap，可見當局對於防疫未有鬆懈。當時食衛局要求全場觀眾必須以坐下的方式觀看演出，同時全場不得飲食，入境亦有限制等，主辦單位認為未能為觀眾提供真正的音樂節體驗而宣佈取消音樂節。若其他大型活動主辦單位希望繼續活動，看來必須作出取捨。

當然，政府對於復辦大型活動其實亦保持正面態度，並非盲目要求禁絕一切活動。田總主席關祺便曾透露，政府對於復辦渣馬的反應相當積極。同時基於力爭清零是特區政府首要的抗疫目標，做好防疫必然是政府對於舉辦大型活動的最大前設。此外，當活動的參與資格包含要求參加者完成接種新冠疫苗亦有助鼓勵更多未接種疫苗人士打針，進一步擴大接種率。

由活動主辦方定立防疫措施，交由政府審批及決定是否容評活動進行，相信將會成為在新常態下成為申辦大型活動的趨勢。例如維港渡海泳2021就計劃於今年12月12日復辦，未來的大型活動可以借鑑是次渣馬作為參考基準，依隨現時疫情調控方針作出對應措施。