祖高域事件說明防疫沒有例外

網球男單一哥、塞爾維亞運動員祖高域（Novak Djokovic）因為未有接種疫苗而入境澳洲，澳洲政府在官司敗訴後上周五（14日）再度以「公共衛生」為理由撤銷祖高域的簽證，而有關決定更得到澳洲聯邦法院三名法官一致支持，並裁定祖高域敗訴以及需支付一切法律開支。祖高域在得悉法院決定後已離開澳洲，今後一段時間亦可能無法再參與澳洲網球的賽事。



事件從一位反疫苗的網球球星入境澳洲演變成公堂上的對壘，始末當然是關乎當地政府對於入境要求的限制。尤其是，澳洲當局一直以封關措施嚴防病毒輸入超過一年半，截至去年12月方向已接種新冠疫苗的國民重新開放邊境，就可見澳洲政府對於外防輸入的重視。然而，祖高域入境澳洲的事件之所以引起牽連大波，而最終需動用入境官員「核彈」的方法把祖高域遞解出境，實際上亦只是說明了一個簡單道理——沒有個人利益可以凌駕於公共利益之上。

圖為2022年1月11日，男子網壇世界排名第一球手祖高域於澳洲墨爾本公園練習。（AP）

政府不可動搖的角色

坦白說，本來就不應該有任何政府可以任由個別人士破壞自己所定立的規則。

即使祖高域表面上早已取得豁免文件入境澳洲，特別是他以在去年12月中旬已確診新冠肺炎為由，提出擁有暫緩接種疫苗的資格，事實上澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）卻早在去年10月時已多番強調任何份境旅客都必須要接種兩劑疫，並無人可以隨便獲得豁免。然而，祖高域在1月5日卻仍然以澳洲網球有限公司（Tennis Australia）提供的「疫苗豁免證明」，抵達澳洲墨爾本機場入境澳洲，參加在周一（17日）舉行的澳洲網球公開賽。澳洲當局執行自己的防疫規定，說明祖高域亦不能例外，本身就是一個政府應該的做法。

澳洲總理莫里森多次強調「規矩就是規矩」（Rule is rule）。（AP）

更何況今次這位網球巨星的入境鬧劇，本身就是有點衝着澳洲的防疫政策而來，有挑戰澳洲政府防疫防線的意味，澳洲當局亦自然需要義正辭嚴地秉公辦理。特別是，祖高域自疫苗推出以來就一再質疑疫苗作用，而且早前確診後更不戴口罩地出席公開活動和接受訪問，甚至隱瞞行蹤紀錄，凡此種種非但顯示了他對疫情蔓延的不重視，更說明了他自私和魯莽的行為。因此，當澳洲網球選手迪文路亞（Alex de Minaur）對於祖高域的行為作出嚴厲的批評時，說話儘管似乎有點兒來得「落井下石」，卻被認為說出了澳洲民眾的心聲：

澳洲的民眾已經為這場疫症付出了太多⋯⋯這是不爭的事實，澳洲的社會亦已為此付上了沉重的代價。如果你打算入境我們國家參與比賽，就如每一名選手一樣，你需要接種了兩劑疫苗，這是關乎你的選擇和判斷。 澳洲網球選手迪文路亞（Alex de Minaur）

值得一提的是，澳洲本身經歷了自疫症爆發以來全球最長的封關措施，即使變種病毒Omicron亦已不幸地在當地傳播，僅接受已接種疫苗的人入境仍是當地大部份民眾的共識。事後民調亦正好說明每一個國家、政府都有必要堅持其公共衞生和入境政策以應對病毒和疫情的變化，否則所有規則亦只會形同虛設，這亦是政府不可動搖的角色。

澳洲《衛報》：祖高域可以做什麼？

接種疫苗、隔離、認清事實

或許有不少人都為這位網球一哥未能如願地出席今屆澳洲網球公開賽而感到可惜，甚至法官Anthony Kelly在祖高域案一審的時候亦問道，到底祖高域還可以做什麼可以取得入境資格和參賽？然而，答案本身卻可以是非常簡單和直接，甚至澳洲《衛報》的評論就直接為祖高域和一眾持疫苗懷疑論者提供了答案——接種疫苗、隔離、認清事實。

2022年1月7日，一批祖高域的支持者在墨爾本街頭聚集，聲援遭送到酒店隔離的網球一哥。（AP）

作為世界冠軍抑或任個人，對於疫苗和各種防疫措施無疑可以有其個人的觀點、看法。有些人可以認為病毒尤如傷風感冒，有些人甚至可以一直以各種陰謀論的方式看待疫苗，沒有人可以干涉你個人的看法，然而當這些人士仍然打算參與公開比賽、入境其他國家，甚至如普通人一樣過正常生活，他就只能遵守防疫的規定，更不能以各種理由推諉他人。今次事件不但是對祖高域的一記當頭棒喝，也是對疫苗懷疑論者的勸告、警示。