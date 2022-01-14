從嚴遏止第五波　香港不能鬆懈太早

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇周四（13日）出席電台節目時指，目前確診個案未有幾何式增加，反映疫情受控。若維持找到確診個案的傳播鏈，第五波疫情有望於農曆新年前後停下來。



近日屯門進行了大規模的檢測工作後，在「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而暫時只有一人曾經因檢測結果不確定而需要送院，未見有確診個案出現，對於疫情調控工作而言無疑是一個好消息。但呼吸系統專科醫生梁子超則對袁教授的說法有所保留，因一但欠缺危機感，反而有機會令抗疫工作功虧一簣。要實現完全控制疫情，仍然需要各方通力合作。

衞生防護中心數據顯示，截至2022年1月13日，香港疫情每天報告個案數字亦開始呈上升趨勢。但在屯門負責檢測站的承辦商周五（14日）卻表示，在所有預約檢測人士當中有接近三成沒有出現，這側面反映了可能有部份市民對疫情掉以輕心。

屯門檢測中心一度大排長龍

隱形傳播的禍患不能低估

港人應以外國例子作為參考，提醒自己要保持警惕。以美國疾病控制和預防中心（CDC）周三（12日）公布最新一份有關新冠病毒的預測報告可見，截至1月8日的一周，全美Omicron毒株感染個案佔到其新冠總個案數的98.3%，比前兩的71.6%和92.3%有明顯增長，反映出Omicron病毒正在流行，而隨着Omicron毒株在全美加速傳播，美國疫情嚴重反彈，多項疫情指標亦屢創新高，足以印證疫症個案絕對有機會急速爆發。

即使目前香港沒有不明源頭個案，但仍可能存在潛伏期階段的病患者，難言傳播鏈已完全截斷。香港市民要避免步美國後塵，盡快遏止疫情惡化，絕不可在現階段放鬆，而限聚令延長至初三、取消花市等措施相繼出台，即使市民未必歡迎，但防疫需要之下，仍是不可或缺。

自願檢測機制要作出優化

政府亦應要完善不同範疇的防疫抗疫工作，尤其當社會上仍然有小部分人尚未接種疫苗，檢測機制就更見重要。而屯門檢測亦可作反面教材，由於政府在進行大型強檢初期的配套未如理想，導致屯門居民需要大排長龍，而且預約系統難以操作，對市民進行檢測的意慾造成負面影響。

衞生防護中心周二（11日）懷疑屯門有隱性傳播鏈，呼籲所有居住在屯門、在屯門工作的人士接受檢測，但有響應的市民最後輪候了六小時仍然未能入場。長時間輪候明顯是第一個令市民抗拒自願檢測的原因，因此政府必須完善自願檢測配套，為市民增加進行檢測的誘因。

袁國勇親身示範不同採取方法的分別。（資料圖片／張浩維攝）

其次由於多個地方需要做強制檢測但檢測地點都不一，若居民曾到訪多於一個地點的話，容易對要檢測的次數及時間均感混亂，當預約系統又難以作出配合時，將對自願檢測工作產生更大影響。有小學生因為曾經到訪過兩個強制檢測地點，所以在19日內總共須要進行八次檢測，而其家長則到訪過一個強制檢測地點，需要進行六次檢測，但因為預約系統每次只能替一人作出登記，其家長難以對強制檢測時間作出配合。因而現時只有父親成功預約進行檢測，反映出自願檢測登記系統有需要進行更新，以便市民規劃完成檢測工作。

疫情發展至今已超過兩年，市民或許早已感到防疫疲勞，但當大家亦希望早日通關，防疫抗疫工作就必然不能鬆懈，政府要檢討相關工作如何盡善盡美，市民亦有責任共同抗疫。