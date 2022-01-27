更新一筆過撥款制度方能有效改變社福困局

香港保護兒童會轄下「童樂居」被揭發懷疑集體虐兒事件，最少35名幼童受害，該會委託的獨立檢討委員會已就事件完成首階段報告，揭示童樂居兒童「持續地」被粗魯對待。獨立檢討委員會主席黃嘉純周四（27日）出席港台節目時表示，由於管理層的判斷不足，同時因擔心前線員工進一步流失而沒有及時介入事件，最後令照顧兒童的手法日益粗魯而未有被制止，為防止同類事故再次發生，將逐步更換「童樂居」的幼兒工作員及進行改革。



直接導致兒童身心受創的院方工作人員固然要負上最大責任，但除了管理層監督不力外，其他間接引致事件發生的成因亦應要正視。例如長年遭人話柄的人手不足問題亦跟本次事件不無關係。而社福界議員狄志遠亦有在電台節目中評論是次事件，他認為是次事件實際比想像中惡劣，因為問題存在於不同層面之中，而根源正是在於一筆過撥款制度。

欠缺資金運用監管是釀成事件主因

特區政府2001年起向非政府機構（NGO）推行整筆撥款津助制度，奈何及後由於對NGO如何運用資金欠缺監管，衍生出「肥上瘦下」、「同工不同酬」等負面問題，但局方於21年來只作出兩次檢討，並未進行針對性的改革，導致引伸出的問題無從得以解決。

以是次「童樂居」事件為例，根據香港保護兒童會2020/21年度周年財務報告，其總收入逾一億元，當中七名高層薪金支出年耗近697萬，佔全年收入接近7%，更有一個崗位薪酬逾120萬元；而撇除人員薪酬、行政支出及津貼，香港保護兒童會實際用在兒童福利只有1.99%。

香港保護兒童會於本月初時曾回覆報章查詢時指，「童樂居」共有60多名員工，負責照顧70多名幼童。倘若該會用於高層的薪金可以抽出一部分用於聘請更多前線員工，相信有利於分擔員工照顧壓力，緩和員工流失誘因；或者可以考慮將其撥入既有員工的薪酬中，以鼓勵他們提供更優質服務。

香港保護兒童會位於旺角砵蘭街387號的「童樂居」內，有職員於12月17日被目睹涉嫌虐待7名嬰幼兒。（余俊亮攝）

社署要承擔部分責任

釀成「童樂居」虐兒事件的因素多樣，院方工作人員無疑理應負上最大責任，然而署方亦是責無旁貸。如果只是發生一次跟進一次，有關問題只會無日無之，所以有需要由現行制度上作出改變，防止再有類似事件發生。

現時一筆過撥款制度欠缺對於機構資源運用的監管，導致它們未能善用資金在人力資源上作出更好調配，從而衍生出前線人手不足及其他種種問題。社署必須要作出長遠打算，著力改善撥款制度，例如增加資源分配方案供領取資助的NGO跟隨，杜絕「肥上瘦下」一類問題，進而改善服務質素。