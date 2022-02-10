錯過防疫窗口期　施政不能欠遠見

撰文：湯文詩
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香港疫情嚴峻，繼周三（9日）錄得超過千宗確診後，周四再新增986宗新冠病毒確診及初步陽性800宗。疫情尚未見頂，未來可以預期將有更多感染。

本輪疫情於年初突然殺到並快速擴散，有部分原因是很多人已將Omicron變種定義為「流感般的病」，再加上兩年來的抗疫疲勞，因而失去了以往的警戒心。但另一方面，在這波爆發之前，香港自去年5月、6月至年底間約半年處於相對穩定的疫情窗口期，政府本可以利用這段珍貴的時間為下一輪疫情做好準備，惟似乎因為疫情較樂觀便「好了瘡疤忘了痛」般的放鬆下來，直到今年年初才意識到問題的嚴重性而採取更嚴厲的防疫措施。

沒有把握疫情窗口期

去年初Delta變種病毒爆發，至6月初時疫情已經平息下來，平均每日確診數都在10宗以下，10月間更連續多日本地清零。但當時全球疫情尚未平息，即使尚未正式發現Omicron變種，但已知道病毒變種速度甚快，有充分證據表明大流行有可能在香港捲土重來。在去年6月至年底這段抗疫窗口期，其實有很多準備工夫政府可以提早實施，不用等待近來大爆發才「臨急抱佛腳」。

其中最明顯的例子便是積極提高疫苗接種率。多項科學證據表明，不論是為了減輕重症及死亡率，或是為了人類最終能安全地「與病毒共存」，都需要所有人合作接種疫苗。然而去年年中之後，政府在推廣疫苗方面似乎放軟了手腳。6月時推出的疫苗氣泡只限於C、D類食肆及娛樂場所等，對「谷針」沒有太多作用。本地疫苗接種率在去年9月突破五成後便幾乎停滯，足以反映政策力度不足。

或許有人會認為，有市民不太願意打針，並非全為政府之錯。但上月底政府因疫情爆發而預告將擴大疫苗氣泡至所有食肆後，便有不少原本遲疑的市民下定決心接種疫苗，而預約接種疫苗的人數也創下近幾個月新高。這足見政府並非沒有方法去提高市民接種疫苗的意欲，只是可能抱僥倖心態而未下定決心。當下疫情已經爆發，接種疫苗的人數卻不斷提高，市民在輪候時感染風險絕對比去年窗口期時高。既然如此，為何不更早推出「谷針」措施？

自從1月公布將擴大疫苗氣泡後，輪候接種疫苗的人也多了。

各方面的施政也要有遠見

除了疫苗接種之外，政府還有很多東西可以準備，包括安排更多的隔離地區。像深圳去年中便建成了大規模的隔離地區。而在去年11月發現Omicron變種的高傳染性，政府便應該檢視外防輸入的嚴謹程度。但政府卻未有如此做，才引致了國泰免檢人員的漏洞。政府抗疫政策某程度上予人得過且過、交差應付的感覺，好像不到最後關頭也不知道要做事一樣。

防疫以外，善治的政府施政要有前瞻性，為未來可能發生的事做好準備，而非每每等事情迫在眉捷才知道亡羊補牢。惟在各項施政上，政府也不時犯着類似的毛病。香港多年來陷入深層次結構矛盾，急須解決，但當局沒有積極回應樓價過高、產業失衡以致中層職位流失、貧窮懸殊等具體問題，一直要到矛盾深化至引發了2019年的反修例運動，官員才終於醒悟問題嚴重。如果政府繼續採取這種心態治港，那恐怕很難做好治理工作。

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