疫苗通行證是結束第五波疫情的重要一步

疫苗通行證將於本周四（24日）擴大實施範圍，一般市民進入食肆、商場、百貨公司、超級市場、街市等指定處所，必須出示新冠疫苗接種紀錄。市民每天進出多個處所，加上通行證涉及不少規定、豁免和查核程序，實施初期難免混亂，然而現下處於抗疫關鍵時期，市民不應視掃瞄通行證為麻煩之舉，更不可濫用豁免來規避相關要求，反而應視之為推動接種疫苗以保障自己和他人的方法。同時政府亦要繼續理順規例和加強解說以減少誤會。



當初政府介紹疫苗通行證的時候，曾經引起一些市民和處所負責人的疑慮。後來政府修訂了執法標準和應用程式，試圖減少措施實施時的不便，例如「安心出行」按下新增的「返回上一個場所」，可以便利市民離開店鋪以後快速回到商場，而不用再次掃瞄商場二維碼。又如商場核查掬取「被動」形式，亦即處所人員毋須主動檢查顧客接種記錄，而由執法人員隨機抽查。

此外，食物及衞生局副秘書長（衞生）蔡傑銘亦在周一（21日）的記者會表示，市民必須經過商場才可回家或上班時可獲豁免，不需要備有通行證，比早前官員說的合理辯解寬鬆。局方稱市民隨身攜帶疫苗接種記錄，如帶身份證外出般，已等同符合法例要求。

在「主動查核」處所，處所掌管人須在處所的每一個入口，或於接近每一個入口的顯眼位置展示指明格式的指示。（盧翊銘攝）

市民勿再推搪鑽空子

疫苗通行證的意義在於推動市民接種疫苗，減低病毒在人流密集場所傳播能力，而且保護極少數真正未能接種者。觀乎香港染上新冠病毒而死亡的人，未打針比例較已打針比例為高，因此恐怕難說疫苗無效保障性命，政府「谷針」有其道理。再者，疫苗通行證能補「安心出行」的既有不足，因為通行證包含個人資料，當出現爆疫時政府可以追蹤密切接觸者。緃然病毒四散社區，我們也不可放棄任何截斷傳播鏈的方法。

抗疫措施本應盡量做到滴水不漏，豁免愈少愈好。既然如今政府已作出了一定讓步及豁免，市民方面亦要及早更新手機程式，並在通行證實施後自覺遵守，不可挖空心思利用豁免規避打針，例如以領取外賣為名順便購物，更不可使用偽冒或借用他人的通行證。參照過去機組人員豁免檢疫事件，可以知道這種舉動不僅有犯法嫌疑，而且平白增添商戶麻煩和有傳播病毒風險。若出現了嚴重違法情況的話，政府必須收緊豁免範圍。

政府宣布，將於周四（24日）起全面推行疫苗通行證。（盧翊銘攝）

限疫限制 先遵從才獲解除

另一方面，正如「安心出行」或其他抗疫措施過去出現重要更改時，市民都會容易感到混亂，在今次疫苗通行證全面實行之初，人們難免可能也有一段時間無所適從，例如誤會有了通行證就不用掃瞄「安心出行」，誤會有些場所可獲豁免。還有他日諸如24小時營業的健身中心等場所復業，它們在無人看管的時間難以主動確認客人的通行證，商戶自然擔憂會因此被執法人員追究責任。面對上述問題，政府和商戶須向公眾多加宣傳提醒，同時以理執法，這樣才能取信於民。

香港逾八成市民已接種首劑疫苗，但不乏市民仍然批評疫苗通行證、「安心出行」以至其他抗疫措施，認為政府存心限制自由。他們應撫心自問，有甚麼比生命，減少病痛折磨更重要？政府或許是有很多舉措背離市民福祉，但不代表所有措施如是。嚴厲抗疫措施背後是要維持社會經濟運作，政府對此責無旁貸。甚至他們可以這樣想：當下我們嚴守社交距離和接種疫苗，不也正是為了盡快擊退疫情，以求能夠早日移除這些疫情專用的手機程式嗎？