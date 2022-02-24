看着烏克蘭被普京「去軍事化」

在承認烏克蘭東部地區頓涅茨克和盧甘斯克為獨立國家後，俄羅斯總統普京周四（24日）清晨宣布在頓巴斯地區進行特別軍事行動，並「去軍事化」烏克蘭。看着國家多處被空襲，東部地區落入俄羅斯的手中，烏克蘭人民憂心忡忡，歐美政府忙於商討對策，環球市場恐慌式下挫，普京大概最淡定。



普京空襲烏克蘭境內多處軍事設施和防空系統，強行「去軍事化」烏克蘭，並派兵進入由親俄武裝控制的頓涅茨克和盧甘斯克，毋庸置疑地違反了國際規範。聯合國憲章第二條訂明，「各會員國在其國際關系上不得使用威脅或武力，或以與聯合國宗旨不符之任何其他方法，侵害任何會員國或國家之領土完整或政治獨立」。更何況俄羅斯在2015年也同意《明斯克協議》，確認頓巴斯地區為烏克蘭自治區，如今普京也算是自毀承諾。

烏克蘭2月24日進入戰時狀態，包括首都基輔在內多個城市傳出爆炸聲。(AP Photo/Emilio Morenatti)

俄羅斯的能力與動機

然而法理是一回事，如何阻止局勢惡化是另一回事。烏克蘭積極爭取加入北約，眾所周知俄羅斯並不接受這個軍事組織的界線向俄羅斯邊境延伸，格魯吉亞的前車可鑑。總統普京這半年來多次要求北約排除烏克蘭的加盟，惟外交磋商無果，俄羅斯軍事入侵烏克蘭的風聲在這一兩個月愈傳愈緊。

最終普京借助烏克蘭東南部的親俄武裝勢力，揮軍進駐頓涅茨克和盧甘斯克，再以空襲摧毀烏克蘭多處軍事設施，強行「去軍事化」。如果烏克蘭和歐美政府相信自己早前的情報和預警，俄羅斯的軍事行動並非不可預期。從普京的角度看，若能控制整個頓巴斯地區，取下亞速海沿岸城市馬里烏波爾，並大幅削弱烏克蘭的軍事力量，自此戰略形勢將會顯著增強。換言之，俄羅斯今次採取的軍事行動既有能力，亦有動機。

烏克蘭首都基輔部份市民撤離，國防部部長呼籲民眾冷靜，盡可能留在家中。(Pierre Crom/Getty Images)

北約牌的成敗得失

對於烏克蘭來說，其與俄羅斯邊境接壤，希望加入北約組織以增加軍事安全感，不是沒有道理。但政治現實是另一回事。俄羅斯姿態強硬，北約也不見得很有意欲，加盟的事拖拉了十多年也未見進展。甚至乎對於北約而言，在與俄羅斯之間留有烏克蘭這麼大的一個緩衝區，也非沒有好處。只是烏克蘭總統澤連斯基熱衷於打北約牌，去年亦訪問美國拉攏總統拜登的支持，結果惹來普京的反擊。

加入北約的事十劃未有一撇，頓巴斯地區已經面臨陷落，烏克蘭甚至被強行「去軍事化」。而在俄羅斯未全面佔據烏克蘭的前提下，北約似乎傾向按兵不動，以免與俄羅斯全面開戰。而且他們的軍事力量部署在波蘭及羅馬尼亞，要快速而有效地抗擊俄軍並不容易。形勢丕變後，北約會否再冒險讓烏克蘭加盟也頓成疑問。種種局限加起來，基輔政府打的北約牌尚未奏效，已經反成為了其死亡之吻。

克里姆林宮的軍事行動公然違反國際規範，但俄羅斯在聯合國安理會擁有否決權，安理會不可能作出什麼與其利益背道而馳的決定。歐美政府勢必會加碼對俄羅斯的經濟制裁，但只怕無法阻止普京的行動，烏克蘭局勢難以挽回。更重要的是當地民眾要倉皇撤離，隨時陷於戰火。國際社會看着事件發生，相信多少感到無奈。這或許亦提醒了我們，政治領袖的每個決定也要慎而重之，規避風險。