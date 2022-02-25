烏克蘭危機｜制裁不管用乃國際格局使然

俄羅斯總統普京周四（24日）宣佈將在烏克蘭展開「特別的軍事任務」，把烏克蘭「去軍事化」和「去納粹化」。電視講話後，烏克蘭首都基輔隨即發生爆炸，俄羅斯的部隊據指亦正向烏克蘭的軍工設施發動襲擊。



即前美、英、德、法、日等國家已分別向俄羅斯實施經濟制裁，德國亦已叫停連接俄羅斯與德國的北溪二號天然氣管道，採取堪稱最為重要的制裁措施，但目前情況說明制裁無助抑制普京的軍事行動。排除俄羅斯在SWIFT國際支付系統之外的方案，亦可能將會執行。但與其說制裁措施觸不到癢處，倒不如說從一開始起，制裁俄羅斯在今時今日的國際格局，其實不合時宜。

烏克蘭局勢：圖為2022年2月17日，美國務卿布林肯與美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德出席聯合國安理會會議。當時布林肯剛完成他的發言。（AP）

事實說明制裁威嚇無效

根據西方領袖的想像，制裁措施都將會令俄羅斯的經濟陷於疲弱，收到威懾的效果。然而，西歐超過四成的能源供應是依賴俄羅斯的天然氣，制裁這一着就只會推高能源價格。加上，隨着歐洲各國都受過去兩年的疫情打擊，已不可能承受傷及自身很大的制裁措施。因此，在德國宣佈暫停審批北溪二號後，俄羅斯前總統、現任俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫不諱言地Twitter上諷刺：「歡迎來到美麗新世界，在這裏，歐洲人將不得不為每1,000立方米天然氣支付2,000歐元！」

更何況，俄羅斯自2014年吞併克里米亞後，已一直受美國等西方國家的制裁。即管俄羅斯的經濟曾經受到打擊，但更多的制裁也只是程度之別，普京甚至可能覺得只是「小菜一碟」。俄羅斯既然不會在意，當前的局勢發展就不應叫人感到意外。

當前烏克蘭的困局，誠然很難說有什麼辦法可以解決，但肯定的是以制裁威嚇俄羅斯，並沒有令其更樂意與國際社會維持合作的態度。今日的局勢發展反而導致無數的烏克蘭人驚惶失措，尋求辦法離開國家。

始終當前的世界局勢已非90年代蘇聯剛剛經歷解體時的情況，以往美國作為世界單一霸權，最大的經濟體，甚至擁有最龐大的軍事力量時，制裁都或者仍然有一定果效。但在國際形勢此消彼長下，現時的世界格局早已變得多極。當前的烏克蘭局勢只是再一次說明，世界早已不是美國說了算的時代。（美聯社）

全球一體化格局既成事實

若將烏克蘭問題押注在歐美的經驗制裁上，無疑是錯誤地理解西方國家的影響力。或者，制裁措施對一些中小型國家有一定作用，可以令其政府投鼠忌器。然而，當面對的是有如俄羅斯等大國，不論其軍事實力和經濟力量本身都不容小覷，而且與歐美利益有一定融合，最合符成本效益的解決紛爭方法只能是通過談判達成共識。

上世紀下半葉美國作為世界單一霸權和最大經濟體，擁有最龐大的軍事力量，制裁或者有一定果效。但當前的世界局勢已非90年代蘇聯剛剛解體時的情況，在國際形勢此消彼長下，現時的世界格局早已變得多極。烏克蘭局勢再一次說明美國無法說了算，管控分歧、尋求合作就是問題的答案。