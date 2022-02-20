民生基本所需不能只講運氣

新一期居屋和「白表居屋第二市場計劃」將於2月25日（周五）至3月24日接受申請，為期四星期，居屋申請費為250元，而「白居二」申請費用則為210元。



今期居屋將以51折發售，提供7個新發展項目，包括「海景盤」北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位。



另外，上期彩禾苑和山麗苑15個撻訂而收回的單位、屋邨租置計劃回收單位，以及房協在翠嶺峰、翠鳴臺及綠怡雅苑合共27個回收單位，也在今次申請之列。

居屋搶手只因樓價過高

位於北角電照街的驥華苑屬於罕有港島區海景盤，相信將成為是次最受歡迎的項目，由於該盤屬於單幢式發展，所以只有248伙可供市民購買，相信要抽中的機會很低。

而事實上，抽居屋本來就已經不容易。根據房委會數據，2020年的居屋曾計劃接獲23.6萬份申請，超額認購32.4倍，即每33人爭一個單位。對比2014至2017年出售的居屋，分別只收到5.28萬至13.5萬份申請，中籤難度大增之餘，更是訴說著市民對於合理房價的熱切渴求。

滿足民生需求是政府責任

性質上，居屋是基層市民的基本住屋需求，是政府有責任保障的範疇。但現實卻是這種基本需要卻如演唱會門票那樣，能否搶到一份竟然要碰運氣。又以同樣是住屋需求的出租公房為例，根據房委會截至去年9月底的公屋輪候時間數字可見，現時仍有15.37萬宗一般公屋申請，一般申請者的平均輪候時間為5.9年，刷新了22年來的新高，問題延宕多時仍未得到有效解決。

甚至在疫情之下，政府未能保障基本需求的情況也是明顯。例如檢測預約及購買快速測試，這些疫情基本所需也是供不應求，要成功預約政府檢測服務就好像搶演唱會門票那樣不停更新頁面。因為醫療設施不勝負荷，有確診染疫者甚至而要露天等候，叫人心酸。

在政治倫理上，保障基本民生所需是政府應有之義。在管治現實上，若然這些需求都難以得到滿足，也容易引起市民不滿甚至對政府的不信任，長遠亦不利於管治穩定。這兩年疫情以來，時有口罩、菜蔬、快速測試包等物資搶購，也阻礙了社會同心抗疫的團結程度。