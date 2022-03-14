美國制裁俄羅斯　中國中立現兩難

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續，西方的經濟制裁愈來愈多。如果西方以制裁作為阻止俄羅斯入侵的手段，理應對和談展示誠意，也應該為制裁設定解除條件。但上周末，縱使俄羅斯與烏克蘭雙方都示意和談有正面發展，西方國家對此並沒有多熱切的回應，更沒有在制裁方面鬆口氣。而且歐洲已準備長期計劃擺脫對俄羅斯能源的需求，這些都代表西方很可能打算一直維持制裁。



另一邊廂，俄羅斯也感覺到不可能指望西方解除制裁。周一（14日），俄羅斯副外長韋爾希寧（Sergey Vershinin）表示俄羅斯不會要求美國和歐盟解除制裁，因為來自西方和世界各地的壓力不會改變俄方路線。這也反映了俄羅斯對解除制裁沒有期望。



對於西方與俄羅斯的矛盾，不少國家夾在一個中立妙微的位置，包括中國、印度、中東等非西方國家大多還未參加到制裁行列。然而，美國似乎有意將這場對俄金融戰，擴展為一場要求其他國家站隊的新冷戰。而作為美國頭號對手的中國，面對的壓力愈來愈大。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）警告中國如果不遵守西方對俄羅斯的制裁，西方將會採取措施。（AP）

美方大力壓縮中立空間

自俄羅斯開始入侵烏克蘭後，美國已經頻頻警告中國不要幫助俄羅斯。在過去兩個星期，美方的口吻尚比較輕，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）曾數次在發言時警告中國如果不遵守西方對俄羅斯的制裁，西方將會採取措施。此時的重點仍為遵守西方制裁，而中國方面雖然對此反對，但中國大型國有銀行等都先後表示會遵從西方的制裁令，美方也表示暫時未有看出中國不遵守制裁令的證據。中國尚可以在不抵觸西方禁令的情況下保持中立。

但上周美國開始不斷將這個中立空間壓縮。周日（13日），美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）再次警告，若中國協助俄羅斯規避制裁，將面臨後果。他說已告知中國，美方不會任由其他國家補償俄羅斯因經濟制裁承受的損失。這警告提到的並不只是中國是否有遵守美方的制裁，更擴充至中國有否提供幫助補償俄羅斯的經濟損失。

即使中國沒有在美國禁令之內，但美國可以隨時指控中國繼續與俄羅斯交易便是在幫助俄羅斯，並要中國承擔後果。沙利文將於周一與中國中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在羅馬會面討論中美競爭與烏克蘭局勢，他於此時機發言，顯然是發出重要警告。

中國與烏克蘭和俄羅斯都有頻繁的商業往來，而俄羅斯顯然更願意信任中國多於西方國家，本來中國可以利用其中立地位發揮更好其影響力，盡快著實地解決戰爭的問題。但西方的目標似乎不在於戰爭是否終結，而是要長期而全面地孤立俄羅斯。而不願意配合的國家，也有可能成為其打擊的對象。

2021年10月6日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪同美國總統國家安全事務助理沙利文在瑞士蘇黎世舉行會晤。（中國外交部）

還能避免新冷戰

中國一向反對冷戰思維，不認同於壁壘對立的國際關係觀。然而，烏克蘭危機反映了，美國為首的西方集團留給中國以至於其他國家的中立空間愈來愈少，中國反對新冷戰的態度很有可能受到現實政治的打擊。

中國如果配合美國打擊俄羅斯，那唇亡齒寒，也幫忙鞏固了美國單極霸權的地位，他日美國再在台灣海峽挑起爭端，到時中國便更加孤立無援。中國反抗的話，又可能被美國攻擊為幫助俄羅斯入侵的幫兇，並號召西方制裁中國。兩者似乎都無可避免地會成為一場新冷戰。

去年3月，楊潔篪與沙利文見面時，楊潔篪憑一句「中國人不吃這一套」而令人印象深刻。面對美國的進一步政治壓力，中國要做到「不吃這一套」亦只有盡力留住灰色空間，擴大與其他國家的多邊合作，並且努力掌握包括半導體在內的核心技術。