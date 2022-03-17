第五波疫情｜制定抗疫路線圖　看見隧道的盡頭

香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇及其團隊周四（17日）在報章撰文，指出疫情已過高峰期並續漸回落，加上Omicron病毒株較Delta溫和，大部份市民感染後均屬病徵輕微甚至無病徵。而就算市民感染了Omicron，配合疫苗客觀效果亦只是有如「天然加強劑」，因此現在是時候調整政策，變陣應對疫情，並呼籲政府盡快公佈本港復常的計劃及路線圖。



袁國勇團隊建議以市民疫苗接種率超過95%為目標，廣泛為長者接種疫苗，同時社區隔離設施應該用得其所，政府亦需考慮盡早恢復國際航班往來，重建市民信心。行政長官林鄭月娥周四出席記者會時，表示疫苗接種率超過95%的準則不合適。她透露政府正在重新審視各項數據、社交距離措施的效用，而且她留意到市民已逐漸失去耐性，有關詳情和安排將在數天內再召開記者會作詳細交代。

香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇及其團隊周四（17日）在報章撰文， 呼籲政府應盡快向市民公佈本港復常的計劃及路線圖。（歐嘉樂攝）

公布抗疫指標 增強社會信心

第五波疫情首當其衝的是長者老弱，而這些群體疫苗接種比例較低，政府採用各種社交距離措施，減慢病毒的傳播率，從而保護老弱長幼，政策無可厚非，值得社會理解。但與此同時，政府不能有着「一本通書用到老」的「按本子辦事」心態，需要因時而制宜。正如我們一直強調抗疫措施須有節有據地落實執行，不能夠「頭痛醫頭，腳痛醫腳」。

目前全港確診人數已接近100萬人，萬名住院新冠病人中屬於危殆和嚴重的個案卻是一百左右，加上新冠口服藥物的應用已逐漸看到成效，疫苗接種已經廣泛。此時，當局應該正面考慮袁國勇教授等的社會意見，設定時間表和計劃，讓全港市民都看到艱難的日子何時過去，向社會交代抗疫隧道盡頭在哪裏。假如林鄭認為95%的疫苗接種率不是恰當的指標，但也要讓市民看見政府的藍圖是怎樣。市民或中小企戶若要等候一個未明的結局，大企業和投資者又不理解政府的方向的話，社會上下只會對前來缺乏信心。

行政長官林鄭月娥周四出席記者會時，亦特別談到特區政府正在重新審視各項數據、社交距離措施的效用，而且她本人都留意到市民已逐漸失去耐性。

措施不能一步到位 整全藍圖至為重要

當然，放鬆各種措施的過程中，政府不可能一步到位。幾千人已經因為這一波疫情而喪失生命，無人會希望更多無辜的生命會被犧牲。關鍵是如何平衡政府生命至上的無上原則，以及採取合適保護長者及高危群組的措施和辦法，制定出合適的藍圖。

例如長者疫苗接種以及逆隔離措施應該盡快落實執行，一些檢疫隔離和救治的資源要盡快安排合適的應用。在這些安排相繼到位後，政府會否放寬一些措施，需要有明確的說法。目前第五波疫情已經進入新階段，政府不能繼續以以往的辦法應對新的情況。

目前毒病Omicron已顯示了新的疫情狀況，到底是否應該繼續以第一波疫情的辦法處理第五波的疫情？（高仲明攝）

這一波疫情的衝擊令不少市民措手不及，社會的經濟活動停頓。現時政府也要超前設想，具體地交代整幅抗疫藍圖，讓市民看見抗疫目標，也就是隧道的出口，帶領社會上下逐步走出疫情陰霾。