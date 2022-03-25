新冠疫情｜暫託中心「床等人」　會否閒置未善用？

第五波新冠疫情嚴峻，政府設立暫託中心接收醫院的輕症長者患者和正在康復並適合入住的體弱長者，舒緩公立醫院和院舍照顧壓力。然而，部分暫託中心使用率低於兩成，亦有院舍負責人指未能安排公院出院長者入住。政府既要令前線醫護熟悉轉介程序，更要貫通轉介機制，容許院舍申請床位，善用閒置資源。



暫託中心由社會福利署設立，現時有六個共約2,000床位，並可以細分兩類。亞洲國際博覽館的中心會接收來自檢測陽性的院舍、經醫管局評估的長者，以作隔離之用。其他中心則接收經醫管局轉介，在公立醫院入住並正在康復、適合出院並入住中心的體弱長者。

社署公布，截至周四（24日）早上，暫託中心的平均使用率約三成，其中月中起營運的港灣道、天水圍和啟德場館，使用率最多只有一成左右。這可以歸因於床位量增加後疫情有轉緩之勢，達致特首林鄭月娥所指的「床等人」情境，又或者是新近運作的場館有待接收長者。上述原因也是好事，佐證抗疫資源終於追得上疫情發展。林鄭在周五（25日）的記者會亦呼籲公眾不要以設施使用率的高與低來評價其效用。

啟德郵輪碼頭暫託中心可提供1200個床位，供輕症及康復長者接受照顧。（政府新聞處影片截圖）

使用率低 原因多重

不過，使用率低也有機會源自於部門之間統籌協調出問題，導致「有人不得床」。有安老院舍負責人接受報章訪問時不滿瑪麗醫院在周三要兩名呈陽性患者出院。院舍餘下長者現時零確診，故擔憂二人木住院時間短，出院後仍有可能在院舍傳染院友，而社署早前認為院舍難以安排院友隔離。負責人要求醫院和外展護士轉介患者到暫託中心卻被拒，原因是沒有聯繫和不知如何轉介。

醫管局在周四的疫情記者會確認，若院舍環境不合適，醫院將安排情況穩定且陽性的出院長者轉送暫託中心。那麼，前線護士的做法就跟醫管局和社署訂下的規則矛盾。若果出現差異的原因是個別員工不懂可以轉介，局方只需向員工更新安排便行，問題不大。但若是整個醫院或整個地區福利部門員工也不掌握轉介機制，就反映部門之間欠缺溝通，各自為政，以致眼睜睜看着暫託中心的病床資源和人手被閒置。

第五波新冠疫情嚴峻，安老院舍的爆發情況令人憂慮。

善用床位更可取

安老院舍渡過了爆疫高峰期，不代表已爆疫的院舍就能「免疫」。離開公院的長者始終未康復，可能仍會傳染給未染疫的院友，就算他們不帶病毒，回到院舍後也要員工額外精力照顧。安排他們先到暫託中心安頓，有助醫院和院舍員工稍稍喘息，相信暫託中心使用率低，足以應付更多長者。其實申請入住暫託中心的程序不一定只由醫管局啟動，院舍亦可主動聯絡社署申請床位，由社署向醫管局索取病人資料。日後長者使用量穩定下降的話，醫管局和社署應擴大暫託中心的使用對象到非長者，進一步緩解公院人手和床位壓力。暫託中心「床等人」固然可喜，但更佳狀況是「床獲善用」，靈活調動資源。

新冠疫情失控原因眾多，而政府統籌失當肯定是其中之一。早前院舍和長者家屬一再投訴院舍疫苗接種一再拖延，後來揭發是衞生署、社署和私營醫療團隊指引混亂，間接令長者病情惡化。經歷大疫，長者、公院和院舍復原的路要有序順暢，莫再顛簸迷糊。