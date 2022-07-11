咁先係改革．五｜香港與國家優勢互補

在改革開放初期，不少觀點都認為中國不再實行社會主義，中共不再是社會主義政黨。十八大以來習近平的執政已經對此給出了徹底的批駁，相信不會再有人用這種形容來污蔑中國，大家開始重新認識中國特色社會主義，特別是他提出的新時代中國特色社會主義現代化思想。這種改變是翻天覆地的，它既讓大家認識建國以來中國共產黨是如何堅持和發展了中國特色社會主義，更讓全世界認識到社會主義思潮經歷過數百年的理論發展和實踐之後，中共是如何在現實中呈現了升級版的科學社會主義制度。



資本主義和社會主義都是歷史發展的特定階段，它們將繼續相互比較、相互作用，如何理解它們之間的關係，如何評價它們對人類生產生活的不同意義，將會是社會治理很長一段時期的主要理論探索。中國作為社會主義的最主要成功案例以及香港作為突出的資本主義經濟體，結合了「一國兩制」的制度安排，兩者之間究竟如何自主發展和相互聯繫，將會是人類社會實踐的劃時代實驗。然而，根據過去一段時間的經驗，中共和香港的管治精英對這個層次的總結並沒有充分準備，社會及學術界就更沒有這方面的討論。

十八大以來習近平的執政，令大家開始重新認識中國特色社會主義，特別是他提出的新時代中國特色社會主義現代化思想。（新華社）

資本是社會發展的雙刃劍

香港已經為長期固守原教旨資本主義而付出了沉重的代價。內地的社會主義制度也經歷過一段懷疑論的起伏。中共為什麼要呼籲自己的黨員堅定四個自信？正是因為有很長一段時間，不少中共黨員存在對社會主義道路、理論、制度、文化的困惑。國家主席習近平十年前就提出國家治理體系和治理能力現代化、依法治國、四個意識與黨領導一切，特別是十九大提出新時代中國特色社會主義思想，以及後來強調的共同富裕、歷史階段新論，都是根據時代的發展需要，為了鞏固治國團隊對社會主義核心價值觀的堅持。

國家治理體系和治理能力現代化為依法治國、供給側改革、科學發展理論等提供了指引，更是針對資本主義國家深陷民粹思潮和意識形態迷思的有效應對，為中國在世界百年未遇大變局中如何前行提供了方向。無論是過去幾年對資本無序擴張的有效管理，就西方國家圍堵中國發展所做出的適切應對，在疫情期間管理好人民的健康，保障供應鏈的平穩，以及維持強勁的出口，都說明了中共對國內經濟以及國際經貿發展的盤算，從中也絕對看得見資本主義經濟發展規律對中國所可能產生的消極影響。而從香港這些年的困局反思資本主義，也可為內地的發展提供警示。

首先，資本在經濟發展中扮演重要和積極角色，但放任資本對經濟和社會實施控制，甚至成為主導力量，卻是任何制度都要警惕的風險。一定要注意，資本對權力的腐蝕是任何制度都必須謹慎的，包括中國的社會主義制度。中共是一個堅守原則及極具理論認識的政黨，本質上不應被資本蒙蔽，但過去幾十年的經驗證明資本無孔不入，足以構成亡黨亡國的威脅。過去十年的強力反腐只是解決了表層上的腐敗，更為隱蔽而且是系統性的腐敗將會持續通過資本的滲透而存在，挑戰國家的治理。腐敗的風險應該被中共視作國家長治久安、中共長期執政的最關鍵威脅。香港作為原教旨資本主義的典範，正好為國家管理資本的無序擴張提供了案例。

其次，國家經濟發展既要利用好資本，但又要在制度與機制上應對資本主義的威脅，必須建立全社會對資本主義意識形態的警覺，千萬不要低估了它對社會公平正義的威脅。香港的經驗說明，資本主義意識形態的衍生思潮，包括自由主義等，都是披着現代性外衣，威脅着社會公平正義的消極社會意識。資本主義的中產階級錯誤理解自由民主，卻不知自己是在維護着資本的利益。當中國的中產階級群體不斷擴大，城市生活與西方社會無縫銜接，很可能助長了自由主義價值觀，間接沿襲了資本主義的意識形態。中國當然應該壯大自己的中產階層，但如何培育社會主義的中產階層，而不至於發展為階級衝突的社會結構，是中共在新時代的重大考驗。

香港的經驗證明，「一國兩制」同樣需要一套新時代的實踐規劃，這不只是香港的任務，更是國家治理體系和治理能力現代化應該設定的命題。（吳煒豪攝）

「兩制」都需要資本健康發展

最後，中國必須科學利用資本規律，但卻要拒絕資本主義，應該建立對資本規律的科學和批判認識，正確掌握資本有序發展的價值，用科學社會主義理論去引領資本的健康發展，讓資本規律在社會主義理論中有着合理存在，將資本進化為社會主義的良性基因。至於香港，既需要正確認識資本規律及利用它來解決自己深陷的資本主義困局，也要培育類似內地管理資本的政治魄力，積極相互交流經驗和方法。

香港的經驗證明，「一國兩制」同樣需要一套新時代的實踐規劃，這不只是香港的任務，更是國家治理體系和治理能力現代化應該設定的命題。在世界百年未遇大變局之中，中國已經意識到雙循環對發展的關鍵意義，「一國兩制」的良性發展本身就是在雙循環中的取長補短，是吸納社會主義和資本規律積極要素的高效格局，為社會主義發展提供動能。充分認識香港的資本主義，是強化中國與西方社會在世界百年未遇大變局中互動的有益鍛煉。

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